TV voditeljica osuđena na smrt vješanjem, plakala na suđenju

Sud u Kairu osudio je poznatu egipatsku televizijsku voditeljicu Sarah Khalifu (39) i još jedanaest osoba na smrtnu kaznu vješanjem zbog njihove uloge u jednom od najvećih slučajeva proizvodnje i krijumčarenja droge u zemlji. Khalifa, zvijezda emisije koja se paradoksalno bavila kriminalom, proglašena je krivom za vođenje organizirane kriminalne skupine, a presuda je izazvala šok i nevjericu diljem Egipta. Sarah Khalifa izgradila je karijeru kao lice popularne emisije "Nemoguća misija", u kojoj je istraživala teme iz područja sigurnosti i kriminala. Njezin javni imidž borca protiv bezakonja sada je u potpunoj suprotnosti s optužbama koje su je dovele pred vješala. Osim televizijske karijere, Khalifa je bila i uspješna poduzetnica, vlasnica klinike za estetsku kirurgiju i produkcijske kuće za organizaciju događaja. Na društvenim mrežama pratilo ju je više od 2,5 milijuna ljudi, s kojima je dijelila detalje iz svog glamuroznog života.

Međutim, iza te fasade, tvrdilo je tužiteljstvo, skrivala se mračna tajna. Prema optužnici koju je prenio državni list Al-Ahram, Khalifa i njezini suradnici osuđeni su za "formiranje organizirane kriminalne bande specijalizirane za nabavu materijala za proizvodnju narkotika, s namjerom njihove prodaje, te za posjedovanje i nošenje neregistriranog vatrenog oružja i streljiva". Tijekom istrage, vlasti su zaplijenile više od 750 kilograma narkotika i sirovina te otkrili dva stana u Kairu koja su služila kao improvizirani laboratoriji za proizvodnju sintetičkih droga.

Vijest o presudi Khalifa je dočekala s glasnim povicima i suzama. U sudnici je, prema izvještajima egipatskih medija, plakala i molila suca za milost, tvrdeći da je odrasla u poštenoj obitelji i da joj novac od droge nije potreban.

​- Molim vas, saslušajte me, gospodine. Moji roditelji su me dobro odgojili, oni su ljudi koji se mole i meni ne treba novac od droge - navodno je izjavila u sudnici.

Svoju nevinost isticala je i ranije. U objavi na društvenoj mreži X nakon uhićenja u travnju 2025. godine, napisala je:

​- Nikad u životu nisam zapalila cigaretu. Kunem se Bogom, nevina sam.

Slučaj, koji su lokalni mediji prozvali "Velikim slučajem droge", obuhvaćao je ukupno 28 optuženika. Osim dvanaest smrtnih presuda, sud je izrekao i devet doživotnih zatvorskih kazni, dok je sedam osoba oslobođeno optužbi. Prema tužiteljstvu, radilo se o visoko organiziranoj mreži u kojoj je svaki član imao jasno definiranu ulogu - od onih zaduženih za nabavu sirovina iz inozemstva do onih koji su drogu proizvodili i distribuirali. Khalifina uloga navodno je bila ključna; optužena je za financiranje cijele operacije te za putovanja u inozemstvo radi sastanaka s drugim vođama bande. Ova presuda nije jedina s kojom se suočila. U odvojenom postupku, isti sud osudio je Khalifu i još nekoliko optuženika na trogodišnju zatvorsku kaznu zbog otmice i napada na njezinog vozača. Tužiteljstvo je navelo kako posjeduje i videosnimku incidenta, pronađenu na njezinom mobilnom telefonu nakon uhićenja.

Presuda o smrtnoj kazni donesena je nakon što se sud, u skladu s egipatskim zakonom, konzultirao s velikim muftijom, najvišim vjerskim autoritetom u zemlji, čije je mišljenje savjetodavno, ali ne i obvezujuće. Unatoč težini presude, ona nije konačna. Khalifin pravni tim ima pravo žalbe Kasacijskom sudu, a nedavne pravosudne reforme u Egiptu omogućuju dva stupnja žalbenog postupka.

Smrtna kazna u Egiptu primjenjuje se za niz teških kaznenih djela, uključujući ubojstvo s predumišljajem, terorizam, pojedine oblike silovanja i, kao u ovom slučaju, trgovinu drogom velikih razmjera. Podaci organizacija za ljudska prava pokazuju da je Egipat jedna od zemalja s najvećim brojem izrečenih smrtnih kazni. Prema podacima Egipatske komisije za prava i slobode, tijekom 2025. godine izrečena je 541 smrtna presuda, a izvršena su najmanje 23 pogubljenja.

*uz korištenje AI-ja

