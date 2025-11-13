Tvornica Calucem: Mi nemamo utjecaja na loš zrak u Puli

Tvornica Calucem nema utjecaja na trenutnu lošu kvalitetu zraka u Puli, priopćili su u četvrtak iz te tvornice nakon što su u Puli prije nekoliko dana izmjerene povišene vrijednosti koje ukazuju na izuzetno lošu kvalitetu zraka.

Uprava Calucema navodi kako u razdoblju od 3. do 9. studenoga, prema podacima gradskog mjernog uređaja na Stoji, nije bilo emisija povezanim s proizvodnjom te tvornice jer su sve peći bile zaustavljene zbog planiranog remonta, koji je započeo 1. studenoga.

"Sve male peći u tvornici Calucem zaustavljene su 30. listopada, dok je peć A ugašena 2. studenoga. Nakon tog datuma u tvornici nije bilo aktivnih procesa izgaranja, što je vidljivo i iz službenih podataka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije", istaknuli su iz Calucema.

Tvornica je pravodobno izvijestila o zaustavljanju rada svih peći Ministarstvo zaštite okoliša, Istarsku županiju i Grad Pulu. Uprava naglašava kako je remont malih peći predviđen do 21. studenoga, dok će remont peći A završiti sredinom prosinca.

"Budući da postoje i drugi mogući izvori emisija, važno je provesti cjelovitu analizu svih čimbenika koji mogu utjecati na povišene vrijednosti emisija u zraku u tom razdoblju. Tvornica Calucem posluje u potpunosti u skladu sa svim zakonskim propisima Hrvatske i EU te prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 14001 ISO 45001", poručili su iz Calucema.