Tvrtka koja želi graditi pilićaru u Sisku: 'Potez ministra Vlajčića je presedan. Ovako stvari stoje...'

Premium Chicken Company, povezana s ukrajinskim poslovnjakom Andrijem Matiukhom, u Sisku gradi središnji pogon za preradu pilića. Najavljeni projekt izazvao je podijeljene reakcije i podigao tenzije između lokalnog stanovništva, investitora i politike. Investicija je teška više od 600 milijuna eura, a iza nje stoji Andrii Matiukha, ukrajinski poduzetnik poznat kao "kralj kladionica".

- Do sada smo uložili više od 40 milijuna eura, tvrtka raspolaže s više od 350 hektara zemljišta, a na projektu trenutačno radi više od 100 ljudi. Nakon završetka investicije planiramo otvaranje 3000 radnih mjesta. Planirani proizvodni kapacitet iznosi 150.000 tona piletine godišnje, pri čemu je više od 90 posto proizvodnje namijenjeno izvozu - pisali su ranije iz tvrtke u priopćenju.

Građani su do sada uložili oko 800 prigovora na Studiju utjecaja na okoliš. Smatraju da će im biti ugroženo zdravlje, da je kompleks preblizu stambenog naselja, a sve potkrepljuju i podacima iz studije da će se obrađivati više od 84 milijuna pilića godišnje, odnosno da je dnevna proizvodnja kapaciteta 620 tona, odnosno dovoz 96.000 pilića. Tvornica bi trošila 4000 kubičnih metara vode na dan, pa se boje nestašica ljeti, kad je vodostaj Kupe nizak. Tu je i zamjerka na planiranje bioplinskog postrojenja za preradu 122 tone raznog otpada. Zbog pritiska javnosti tvrtka je od ovog zadnjeg u međuvremenu odustala.

O svemu se raspravljalo i u Saboru. Ministarstvo poljoprivrede odlučilo je organizirati tribinu u Sisku. Tribina zatvorena za javnost je trajala gotovo pet sati i završila bez dogovora. Predstavnici udruga i građanskih inicijativa su nakon rasprave još uvjereniji u štetnost ovog projekta te su najavili prosvjed protiv njegove realizacije, koji će se održati u subotu u Zagrebu.

Sisak: Tribina o peradarskim investicijama u Sisačko-moslavačkoj županiji | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Ministar Vlajčić, s druge strane, bio je zadovoljan jer su se svi akteri prvi put našli za istim stolom. Za njega je rasprava bila konstruktivna. Marijana Petir, predsjednica Saborskog odbora za poljoprivredu, upozorila je na manevre kojima se tvrtka navodno poslužila kad je u pitanju izrada procjene učinka na okoliš. Navela je da "je projekt rascjepkan kako ga se ne bi moralo uvrstiti u prostorne planove". Gradonačelnik Siska i dalje se drži onoga da projekt nije u skladu s prostornim planom.

Najavljen je i prosvjed protiv izgradnje golemih klaonica i farmi pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji, a podržao ga je i glumac Goran Višnjić. Prosvjed će se održati u subotu u 10 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu. Iza organizacije stoje Zelena akcija, Prijatelji životinja te građanske inicijative "Siščani ne žele biti Smetlišćani" i "Sunjani ne žele biti smuljani".

Sisak: Prosvjed protiv izgradnje klaonice peradi i bioplinskog postrojenja | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Pokrenuta je i peticija "Ne! Mega Peradarskim Kompleksima U Sisačko Moslavačkoj Županiji!"

Oglasila se kompanija

Iz tvrtke su poslali priopćenje u kojem su htjeli izvijestiti, o kako tvrde, "pravom stanju stvari vezanih za projekt „Peradarska proizvodnja kružno gospodarstvo“ na području Sisačko-moslavačke županije".

- Poslovna grupa kojoj pripada nositelj projekta – Renaissance Capital d.o.o. – nije slučajno izabrala baš Republiku Hrvatsku kao zemlju u kojoj će razvijati svoj poslovni pothvat. Odnosi Ukrajine i Republike Hrvatske na području gospodarske suradnje stalno su u procesu unaprjeđivanja. Ukrajinski investitori kao i investitori općenito, već desetljećima prepoznaju Republiku Hrvatsku kao zemlju koju obilježava uređeno tržište i stabilan pravni okvir. Na tim je temeljima sklopljen i bilateralni ugovor o poticanju i zaštiti ulaganja između Republike Hrvatske i Ukrajine iz 1997. godine. Nositelj projekta - društvo Renaissance Capital i s njim povezana društva – nisu novaci na hrvatskom tržištu. Grupa koja pripada društvu Renaissance Capital već niz godina posluje u Republici Hrvatskoj. Grupa kojoj pripada Renaissance Capital prepoznata je ne samo po svom poslovanju nego i kao savjesni subjekt koji podupire zajednicu u kojoj djeluje. Ovo se posebice odnosi na ulaganje u sport u Republici Hrvatskoj. Grupa je tako sponzor sportskih klubova GNK Dinamo, NK Lokomotiva Zagreb, MNK Rijeka te mnogih drugih klubova u različitim rangovima natjecanja - stoji u priopćenju.

Dalje navode da se poslovni projekt, koji se namjerava razvijati u Sisačko-moslavačkoj županiji, zasniva na tri načela - održivom razvoju, zaštiti okoliša i harmoničnim odnosima sa zajednicom.

- Od samog početka projekta u pravodobnu i potpunu komunikaciju o njegovim obilježjima uloženo je barem isto toliko energije koliko u razvoj poslovne strukture projekta.

Nažalost, već duže vrijeme svjedočimo situaciji pokušaja formiranja krive svijesti o značajkama projekta u hrvatskoj javnosti. Putem raznih kanala u javnost se emitiraju fabricirani podaci o izgradnji postrojenja na područja Sisačko-moslavačke županije te navodno teških i ekoloških konzekvenci koje bi u tom slučaju nastale.

Od nedavno su se u takvu akciju uključile i javne osobe među kojima i hrvatski glumac, gospodin Goran Višnjić. Pod pretpostavkom da je videozapis njegovog nastupa koji je objavljen u javnim medijima autentičan, sa žaljenjem treba konstatirati da gospodin Višnjić očito nije provjerio podatke koje mu je netko u tu svrhu pripremio. Gospodinu Višnjiću bi naše društvo – kao i svakoj za to zainteresiranoj osobi – sa zadovoljstvom stavilo na raspolaganje takve podatke, a kad već to nije zatraženo neka javnost ovim putem bude upoznata sa stvarnim stanjem stvari - dodaju u priopćenju.

Iz tvrtke navode da nije točno da se „u Sisačko-moslavačkoj županiji planira osamnaest projekata“, već ih, navode, razvijaju ukupno šest. Također dodaju da je maksimalni kapacitet projekta 84.200.000 komada pilića godišnje, što znači maksimalno 15.000 komada pilića na sat tijekom 16 sati dnevno. Ističu i da nije točno da bi to bilo „četiri puta više od ukupnog peradarstva u Hrvatskoj“, već da to nije ni približno stvarnoj brojci, koja je, tvrde, višestruko manja. Iz Premium Chicken Company dodaju da se u okoliš neće ispuštati otpadne vode koje bi sadržavale antibiotike, bakterije i dušik. Demantiraju i da bi „isti investitor to već napravio u Ukrajini. U regiji Vinicija…“, navodeći da nije riječ o projektu njihovog društva ni Renaissance Capital grupe. Ističu da se u okviru njihovog projekta žitarice neće uvoziti, a da će na projektu biti zaposlena većinom domaća radna snaga. Iz tvrtke dodaju i da njihov projekt uključuje kooperantski model s domaćim gospodarstvima. Na tvrdnju da su "...projekti namjerno rascjepkani na dijelove da bi se zaobišao zakon", iz tvrtke navode da je veličina parcela uvjetovana proizvodnim procesom te su ishođene potvrde usklađenosti s prostorno-planskom dokumentacijom. Također, navode u priopćenju, planirani zahvati grupirani su za potrebe provedbe postupka utjecaja zahvata na okoliš imajući u vidu olakšavanje procjene kumulativnog utjecaja na okoliš. Iz tvrtke također dodaju da nije riječ o „nemilosrdnim megafarmama koje stvaraju ogromnu patnju te konstantno zagađenje i uništenje“, već da je njihov projekt u svim svojim dimenzijama u cijelosti usklađen s primjenjivim pravnim propisima te su za njega ili će biti ishođene sve potrebne dozvole što s iznesenim atributima nije spojivo.

- Našem se projektu zlonamjerno pribrajaju podaci ranijih projekata drugih investitora koji su prema javno dostupnim podacima od njih u međuvremenu odustali. Vidi se, dakle, da se ovdje ne radi o nekakvim nijansama ili pogrešnim interpretacijama stvarnih podataka. Riječ je o pokušaju produkcije senzacionalističkih tvrdnji i nanošenja štete projektu, njegovom investitoru i lokalnoj zajednici. Takvo je ponašanje neodgovorno i samoživo. Do sada je Renaissance Capital na ovakve ispade odgovarao s puno strpljenja odmjerenim upućivanjem na stvarne podatke. U slučaju nastavka iznošenja netočnih podataka o našem projektu, društvo će morati reagirati pokretanjem pravnih postupaka kojima će zaštiti svoja prava. U tom će smislu pravni savjetnici društva gospodinu Višnjiću poslati odvojeni dopis - stoji u priopćenju koje potpisuje Suzana Audić Vuletić u ime Renaissance Capital d.o.o.

Premium Chicken Company: 'Vlajčićev potez predstavlja presedan'

Iz Premium Chicken Company u petak su se oglasili i o ministru Vlajčiću i tvrde kako je odbio službeni sastanak s investitorima, dok je istovremeno odlučio primiti predstavnike aktivističke udruge Zelena akcija neposredno prije najavljenog prosvjeda.

- Ovakav potez predstavlja presedan i šalje krajnje zabrinjavajuću poruku da su investitori, koji su spremni uložiti stotine milijuna eura, otvoriti nova radna mjesta i pridonijeti razvoju hrvatskog gospodarstva, manje poželjni sugovornici od aktivističkih skupina koje se protive investiciji - navode.

Ističu da su 30. siječnja tražili sastanak s ministrom kako bi predstavio projekt i odgovorilo na sva pitanja, no taj je zahtjev odbijen uz obrazloženje da je „sve već rečeno na tribini“. Istovremeno, tvrde da je ministar odlučio organizirati zaseban sastanak s aktivistima, i time "jasno pokazao selektivan pristup i nejednak tretman dionika".

Prigovaraju i na slanje poziva na tribinu na neradni dan.

- Neprihvatljivo je i porazno da ministar odbija izravni dijalog s investitorima koji žele dodatno predstaviti projekt od iznimne gospodarske važnosti, dok istovremeno pronalazi vrijeme za sastanke s njegovim protivnicima. Takvo postupanje ne samo da potkopava povjerenje investitora, već ozbiljno narušava percepciju Hrvatske kao zemlje koja potiče ulaganja i gospodarski razvoj - poručili su.