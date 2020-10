Twitter je spriječio dijeljenje kontroverznog članka o Bidenu

Div društvenih medija Twitter u srijedu je onemogućio korisnicima da dijele ili "linkaju" kontroverzni članak New York Posta o demokratskom kandidatu za predsjednika SAD-a Joeu Bidenu i njegovom sinu Hunteru

<p>Korisnici koji su pokušali podijeliti članak dobili su poruku upozorenja da njihov zahtjev ne može biti ispunjen "jer su Twitter ili partneri tu vezu prepoznali kao potencijalno štetnu".</p><p>Upozorenje su dobili i korisnici Twittera koji su pokušali kliknuti poveznicu na članak.</p><p>U članku se navodi da je Bidenov sin Hunter upoznao ukrajinskog poduzetnika s ocem dok je kao potpredsjednik vodio američke odnose s Ukrajinom te da je stariji Biden svoju diplomaciju prilagodio Kijevu kako bi pomogao sinovim poslovnim interesima.</p><p>Biden je sve negirao i tvrdi da sa svojim sinom nije razgovarao o svom poslu. Stručnjaci također kažu da su navodi lažni te se postavljaju pitanja o izvorima članka.</p><p>Čini se da je Twitterova odluka o sprječavanju korisnika da dijele članak dio napora tvrtke da ograniči širenje dezinformacija na svojoj platformi uoči američkih predsjedničkih izbora u studenom. </p><p>Facebook je također najavio da će smanjiti distribuciju članka dok se ne provjeri točnost činjenica.</p><p>"Želim biti jasan da ovu priču mogu provjeravati Facebookovi partneri za provjeru činjenica. U međuvremenu smanjujemo njezinu distribuciju na našoj platformi", rekao je predstavnik Facebooka <strong>Andy Stone</strong> na Twitteru.</p><p>Predsjednik Trump u srijedu je kritizirao tu odluku Facebooka i Twittera da ograniče distribuciju priče New York Posta. </p><p>"Tako je strašno da su Facebook i Twitter uklonili priču New York Posta o 'Smoking Gun' (nepobitan dokaz kaznenog djela) e-mailovima koji se odnose na Uspavanog Joea Bidena i njegovog sina Huntera. To je za njih samo početak. Nema ništa gore od korumpiranog političara", napisao je Trump na Twitteru.</p>