'U 2017. smo zaposlili 196.000 ljudi, ali radnika treba još više'

Broj nezaposlenih se smanjio u odnosu na najcrnja razdoblja gdje je premašivao 300.000. Danas je prema Zavodu nezaposleno oko 163.000 ljudi.

Pozitivna gospodarska kretanja obilježila su 2016. i 2017., a pozitivan trend pokazuju svi osnovni gospodarski pokazatelji, od industrijske proizvodnje, preko građevinarstva, turizma, trgovinskoga prometa do tržišta rada.

Broj nezaposlenih smanjio se s 285.906 u 2015. na 241.860 u 2016. godini, što je smanjenje od 15,4%, a u 2017. na 193.967 što je smanjenje za 19,8%. Istovremeno bilježimo porast potražnje za radnicima. Mjere aktivne politike zapošljavanja koje smo redefinirali i smanjili na 9 jednostavnih mjera, dale su doprinos smanjenju broja nezaposlenih. Kroz paket 'Od mjere do karijere' čija je vrijednost ove godine 1,6 milijardi kuna, lani smo uključili oko 65.000 nezaposlenih, a ove godine pristupili smo proaktivno i potičemo nezaposlene, ali i poslodavce da se uključe.

Fokusirani smo na mjere koje potiču trajno zapošljavanje u privatnom sektoru. Posebno bih istaknuo mjeru za samozapošljavanje čiji su iznosi u 2018. povećani s 35.000 kn na 55.000 kn kojom pomažemo mladima da pokrenu posao, stvore dodatnu vrijednost i u konačnici zaposle druge osobe.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Kako funkcioniraju prekvalifikacije, koliko ljudi se javilo u te svrhe te da li su se nakon toga uspjeli zaposliti?

Krajem prošle i početkom ove godine u obrazovanje je uključeno 5400 osoba, a samo za potrebe sezonskog zapošljavanja 1911. Obrazovanja koja provodi i financira HZZ su za zanimanja kojih nedostaje na tržištu rada, nerijetko su to zanimanja za koja je definirana kvota za uvoz stranih radnika (posebno u graditeljstvu i metalskoj industriji) te je zapošljavanje za sve koji prođu obrazovanje gotovo sigurno. Obrazovanje se provodi u obrazovnim ustanovama no praktična nastava provodi se u poduzećima u realnom poslovnom okruženju gdje sami poslodavci kojima nedostaje radna snaga mogu sudjelovati u obrazovanju radnika i nakon osposobljavanja zaposliti ih.

Mnogi kažu da su upoznali toliko ljudi koji su se zaposlili preko Zavoda koliko su puta i vidjeli Gospu. Možete li ih razuvjeriti podacima - Koliko se ljudi mjesečno zapošljava preko Zavoda, a koliko sezonski?

Smatram to neprimjerenom usporedbom. Podaci koje HZZ javno objavljuje i dostupni su na službenim stranicama te na našem interaktivnom statističkom portalu Statistika online govore drugačije. U 2017. iz evidencije zaposleno je 196.820 osoba, i to 177.875 osoba (90%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 18.945 osoba (10%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti. U prva tri mjeseca 2018. zaposleno je 40.427 od toga u siječnju 10.491, veljači - 11.811,a u ožujku 18.125.

Otkako ste ravnatelj Zavoda, što ste uspjeli poboljšati po pitanu zapošljavanja te kako ste pomogli ljudima iznad 50 godina da i u toj dobi uspiju pronaći posao?

Kao ravnatelj HZZ-a aktivno radim na njegovu poboljšanju i unapređenju radi što bolje usluge. Prošle godine smo pristupili izradi novog Pravilnika o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad te Pravilnika o evidencijama HZZ-a kojim smo dodatno individualizirali pristup. Mjere aktivne politike zapošljavanja, po prvi puta ove godine započele su s provedbom od početka godine - s jednostavnijom procedurom i standardiziranom dokumentacijom.

Vjerujem da smo time bitno ubrzali i olakšali korištenje mjera. Kada govorimo o zapošljavanju osoba starijih od 50 godina, jedan od ciljeva je povećanje stope zaposlenosti starijih od 50 te je ova ciljana skupina u fokusu mjera koje se provode u 2018., a posebice se ističu kao ciljana skupina u potporama za zapošljavanje, gdje se poslodavcu financira 50% troška plaće ukoliko zaposli osobu stariju od 50 godina te u obrazovnim mjerama.

Kod osoba starijih od 50 godina osobito je važno preventivno djelovati da ne bi došle u evidenciju nezaposlenih u uvjetima čestih promjena i tehnološkog napretka poslodavaca, te su u tom smislu korisne intervencije kojima se poslodavcu pokriva dio troška obuke osoba starijih od 50, kao što je to slučaj s potporama za usavršavanje. Zavod radi na promociji mjera koje potiču poslodavce da rade na obuci postojećih radnika, a kako bi se izbjegla otpuštanja. U prva tri mjeseca 2018. povećano je zapošljavanje osoba u dobi iznad 50 godina za 5% u odnosu na isto razdoblje 2017.

Ima li HZZ podatke o broju ljudi koji su se odjavljivali s burze zbog odlaska na rad u inozemstvo? Koliko ih je i što oni koji odlaze su obavezni napraviti prema Zavodu?

Ulaskom u EU od 2013. do 2016. evidentirano je povećanje zapošljavanja osoba iz evidencije Zavoda u inozemstvu. No u 2017. bilježimo pad i to za 16,2%, a u prva 3 mjeseca 2018. također je evidentirano smanjenje za 14,4%.