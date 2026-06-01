U 2025. proizvodnja drva smanjena 3,5 posto

U Hrvatskoj je u 2025. bilo 2,76 milijuna hektara šumskog zemljišta, što je gotovo na istoj razini kao i godinu prije, a proizvedeno je ukupno 5,3 milijuna kubičnih metara drva ili 3,5 posto manje, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Ukupna sječa četinjača u 2025. je smanjena za 17,9 posto i iznosila je 724 tisuće kubičnih metara, dok je sječa listača pala za 0,7 posto u odnosu na 2024. godinu i iznosila je 4,5 milijuna kubičnih metara.

Prošle je godine proizvodnja ogrjevnog drva, uključujući drvo za drveni ugljen, porasla za 0,5 posto u odnosu na prethodnu godinu, na 2,63 milijuna kubičnih metara.

Proizvodnja trupaca (pilanski i furnirski) je pala za 6,3 posto, na 2,4 milijuna kubičnih metara. Pala je i proizvodnja industrijskog drva (grubo obrađeno drvo), za 7,1 posto, na 2,6 milijuna kubičnih metara.

Podaci DZS-a pokazuju da su se ukupne štete u šumarstvu u 2025. u odnosu na 2024. smanjile za 85,3 posto. Pritom je u pojedinačnim vrstama šteta najveće smanjenje u broju šteta nastalih kao posljedica požara, navode statističari.