U 29 minuta Filip je ubio, bacio oružje, presvukao se i išao ocu

Uz pomoć snimki kamera s videonadzora, splitska policija u potpunosti je rekonstruirala kretanje Filipa Zavadlava (25) prošle subote, nakon što je u centru Splita - na Šperunu i u Radmilovićevoj ulici - ubio Juricu Torlaka (38), Marina Bobana (24) i Marina Ožića Paića (24). Od prve dojave o pucnjavi do trenutka kad je policija imala ime Filipa Zavadlava kao mogućeg počinitelja prošlo je sat i 42 minute, barem ako je suditi po izjavama zamjenika načelnika splitske policije Marka Srdarevića za Slobodnu Dalmaciju.

- Prva dojava stigla je u 15.38 sati. Pucnjava na Šperunu. U nekoliko sljedećih minuta stiže niz novih dojava, svaka strašnija od prethode, građani javljaju da ima ranjenih i mrtvih - rekao je Srdarević za Slobodnu.

U međuvremenu, ubojica je s kalašnjikovim u rukama krenuo prema Radmilovićevoj ulici. Tamo je ubio Marina Ožića Paića i čini se da je on jedini kojeg Filip Zavadlav nije htio ubiti.

Njegova meta prema neslužbenim informacijama bio je Jerko Malvasija, kojem je nakon pucnjave u Radmilovićevoj otišao ravno na vrata. Otvorio je mlađi brat.

- Je li Jere doma? - pitao je Filip.

Stariji brat nije bio kući. Filip se okrenuo s kalašnjikovom u ruci i otišao u pravcu Marjana. Vrlo brzo, nekih 200 metara od mjesta zadnjeg ubojstva, u jedan kontejner odbacio je kalašnjikov. Potom se zaputio u unajmljeni apartman u Šenoinoj ulici, gdje je živio zadnjih godinu dana otkako se vratio s broda.

Tamo se presvukao, skinuo je sa sebe potpuno crnu odjeću u kojoj je pješke krenuo u pokolj. U 16.07, dakle svega 29 minuta nakon što je prvi put pucao, Filip Zavadlav zaputio se u Lučićevu ulicu, gdje živi njegov otac Ante i gdje je Filip odrastao.

Nejasno je još što se točno događalo u idućih sat i pol, je li rekao ocu Anti što je učinio, ali prema službenoj verziji - ubojica se iz Lučićeve u kafić Borsalino zaputio oko 17.30 sati. U trenucima dok je još bio u Lučićevoj, dakle nakon ubojstava, razgovarao je s majkom Etel na mobitel.

- Čula sam ga nakon zločina, ali nisam znala da je on to napravio. Zvala sam ga da ga upozorim da se nešto gadno događa po gradu, da je pucnjava i da se pričuva jer sam znala da živi blizu mjesta gdje se sve to zbilo. A on se pravio iznenađen time što mu govorim i bio je zbrkan, smeten te mi govorio: ‘Dođi, dođi, dođi što prije’ - rekla je Etel Zavadlav za Jutarnji list te nastavila:

- Oca sam mu čula u pozadini. Bilo je to očito netom prije hapšenja...

Foto: 24sata/PIXSELL

Oko 17.30 dakle Filip kreće pješke u kafić Borsalino u Starčevićevoj ulici.

- Oko 17.20 sati došli smo do osnovane sumnje da bi počinitelj mogao biti 25-godišnjak. Utvrdili smo četiri adrese gdje bi se mogao nalaziti pa smo pokrili Šenoinu, Lučićevu, Spinutsku i Starčevićevu. Tamo su ga ubrzo uočili policijski službenici. U roku od nekoliko minuta 25-godišnjak je uhićen na vratima kafića, dok je izlazio iz ugostiteljskog objekta u pratnji oca - rekao je Srdarević za Slobodnu.

U kafiću je bio i Filipov brat Stane koji je, kažu očevici, odmah po dolasku bio rekao:

- Ljudi, jeste vidili što se dogodilo?! Brat mi je ubio ove!

Filip je inače naoružan u obračun navodno krenuo jer su ga Torlak i Boban "pritisnuli" upravo zbog Staninih dugova. Navodno su mu uzeli sav novac koji je zaradio na brodu. Brat Stane je inače dugogodišnji splitski ovisnik.