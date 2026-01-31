Obavijesti

PROBILI ROK

U Americi proračunska blokada

Piše HINA,
Kratkotrajna proračunska blokada nastupila je u subotu u SAD-u nakon što Kongres nije uspio u roku odobriti dogovor o financiranju širokog spektra državnih aktivnosti prije isteka roka u ponoć

Nakon višesatne odgode Senat je u petak usvojio proračunski paket glasovima zastupnika obje stranke sa 71 glasom za i 29 protiv.

No, Zastupnički dom ne zasjeda tijekom vikenda i ne očekuje se da će razmatrati mjeru do ponedjeljka, prema riječima pomoćnika republikanskog vodstva koji je govorio pod uvjetom anonimnosti.

To djelomično zatvaranje stupilo je na snagu u 00:01 po lokalnom vremenu u Washingtonu. Blokada će vjerojatno biti kratka. Zastupnici iz obje stranke radili su na tome da rasprava o provedbi imigracijskih zakona ne poremeti druge državne operacije.

IRAN Stiglo strašno upozorenje. Rat je moguć već ovog vikenda
Stiglo strašno upozorenje. Rat je moguć već ovog vikenda

Ovo je značajan kontrast u odnosu na prošlu jesen, kada su se republikanci i demokrati ukopali u svoja stajališta o zdravstvenoj zaštiti, što je dovelo do proračunske blokade koja je trajala rekordnih 43 dana i koštala američko gospodarstvo procijenjenih 11 milijardi dolara.

