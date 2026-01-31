U Americi proračunska blokada

Nakon višesatne odgode Senat je u petak usvojio proračunski paket glasovima zastupnika obje stranke sa 71 glasom za i 29 protiv.

No, Zastupnički dom ne zasjeda tijekom vikenda i ne očekuje se da će razmatrati mjeru do ponedjeljka, prema riječima pomoćnika republikanskog vodstva koji je govorio pod uvjetom anonimnosti.

To djelomično zatvaranje stupilo je na snagu u 00:01 po lokalnom vremenu u Washingtonu. Blokada će vjerojatno biti kratka. Zastupnici iz obje stranke radili su na tome da rasprava o provedbi imigracijskih zakona ne poremeti druge državne operacije.

Ovo je značajan kontrast u odnosu na prošlu jesen, kada su se republikanci i demokrati ukopali u svoja stajališta o zdravstvenoj zaštiti, što je dovelo do proračunske blokade koja je trajala rekordnih 43 dana i koštala američko gospodarstvo procijenjenih 11 milijardi dolara.