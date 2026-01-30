Obavijesti

News

Komentari 1
IRAN

Stiglo strašno upozorenje. Rat je moguć već ovog vikenda

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Stiglo strašno upozorenje. Rat je moguć već ovog vikenda
Foto: Office of the Iranian Supreme Le

Prema izvoru, u Trumpovoj administraciji smatraju da bi uspješan napad na iransko vodstvo mogao dovesti do prosvjeda Iranca na ulicama, što bi moglo rezultirati svrgavanjem vlade

Admiral

Visoki američki vojni dužnosnici obavijestili su čelništvo ključnog američkog saveznika na Bliskom istoku da bi predsjednik Donald Trump mogao odobriti američki napad na Iran ovaj vikend, potvrdili su za Drop Site News više izvora. Saveznik je obaviješten da bi napadi mogli početi već u nedjelju, ako SAD odluči krenuti u akciju.

 - Ovo nije pitanje nuklearnog programa ili raketnog programa. Radi se o promjeni režima - rekao je bivši visoki američki obavještajni dužnosnik koji savjetuje arapske vlade i neformalni je savjetnik Trumpove administracije za politiku Bliskog istoka.

On je za Drop Site rekao da američki vojni planeri predviđaju napade na nuklearne, balističke i druge vojne objekte širom Irana, ali i da ciljaju na „dekapitiranje“ iranske vlade, posebno na vodstvo i sposobnosti Iranske revolucionarne garde (IRGC). IRGC je grana iranskih oružanih snaga osnovana nakon revolucije 1979. godine, čije vodstvo danas igra ključnu ulogu u politici i ekonomiji zemlje.

TEHERAN JE SLJEDEĆI? SAD u Zaljev šalje nosač Lincoln, bombardere i razarače, a Iran prijeti raketama i miniranjem
SAD u Zaljev šalje nosač Lincoln, bombardere i razarače, a Iran prijeti raketama i miniranjem

Prema izvoru, u Trumpovoj administraciji smatraju da bi uspješan napad na iransko vodstvo mogao dovesti do prosvjeda Iranca na ulicama, što bi moglo rezultirati svrgavanjem vlade. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu „nada se napadu“, rekao je bivši visoki obavještajni dužnosnik, „i uvjerava Trumpa da Izrael može pomoći u uspostavi nove vlade koja bi bila naklonjena Zapadu.“

Dva visoka arapska obavještajna dužnosnika rekli su Drop Siteu da su primili informaciju kako bi američki napad mogao uslijediti „uskoro“.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju
IZ TERETANE U MINISTARSTVO

Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju

Hinko Pavlec (34) radi kao ministrov posebni savjetnik za digitalnu transformaciju. Ranije je radio kao prodavač, administrator, asistent... U ministarstvu kažu: Bio je motiviran
STRAVA U ZAGREBU Preminula djevojka koju je udario auto! Mještani se opraštaju od nje
PREMINULA U BOLNICI

STRAVA U ZAGREBU Preminula djevojka koju je udario auto! Mještani se opraštaju od nje

Djevojka je prelazila pješački prijelaz iako je za pješake na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo. Preminula je u bolnici
Srušili presudu bivšem policajcu iz Osijeka koji je usmrtio mladu Mihaelu. Sve kreće ispočetka?!
NOVI PREOKRET

Srušili presudu bivšem policajcu iz Osijeka koji je usmrtio mladu Mihaelu. Sve kreće ispočetka?!

Visoki kazneni sud (VKS), kako neslužbeno doznaje Jutarnji, ukinuo je prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Osijeku, što znači da će se Smažilu za ovaj stravičan zločin ponovno suditi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026