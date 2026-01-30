Stiglo strašno upozorenje. Rat je moguć već ovog vikenda

Visoki američki vojni dužnosnici obavijestili su čelništvo ključnog američkog saveznika na Bliskom istoku da bi predsjednik Donald Trump mogao odobriti američki napad na Iran ovaj vikend, potvrdili su za Drop Site News više izvora. Saveznik je obaviješten da bi napadi mogli početi već u nedjelju, ako SAD odluči krenuti u akciju.

- Ovo nije pitanje nuklearnog programa ili raketnog programa. Radi se o promjeni režima - rekao je bivši visoki američki obavještajni dužnosnik koji savjetuje arapske vlade i neformalni je savjetnik Trumpove administracije za politiku Bliskog istoka.

On je za Drop Site rekao da američki vojni planeri predviđaju napade na nuklearne, balističke i druge vojne objekte širom Irana, ali i da ciljaju na „dekapitiranje“ iranske vlade, posebno na vodstvo i sposobnosti Iranske revolucionarne garde (IRGC). IRGC je grana iranskih oružanih snaga osnovana nakon revolucije 1979. godine, čije vodstvo danas igra ključnu ulogu u politici i ekonomiji zemlje.

Prema izvoru, u Trumpovoj administraciji smatraju da bi uspješan napad na iransko vodstvo mogao dovesti do prosvjeda Iranca na ulicama, što bi moglo rezultirati svrgavanjem vlade. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu „nada se napadu“, rekao je bivši visoki obavještajni dužnosnik, „i uvjerava Trumpa da Izrael može pomoći u uspostavi nove vlade koja bi bila naklonjena Zapadu.“

Dva visoka arapska obavještajna dužnosnika rekli su Drop Siteu da su primili informaciju kako bi američki napad mogao uslijediti „uskoro“.