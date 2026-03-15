Trump najavio povratak ruskih sankcija čim završi rat u Iranu

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u telefonskom intervjuu za NBC News da će sankcije na rusku naftu, privremeno ublažene usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku, biti ponovno uvedene čim kriza završi. Odluku je izravno povezao sa zabrinutošću za opskrbu globalnog energetskog tržišta, koje je destabilizirano ratom u kojem je dosad poginulo trinaest američkih vojnika.

Privremena mjera zbog stabilizacije tržišta

Dok američko-izraelski rat protiv Irana ulazi u treći tjedan, a američke snage izvještavaju o "potpunom uništenju" iranskog naftnog čvorišta na otoku Kharg, globalna tržišta energije suočavaju se s velikim potresima. Cijene nafte naglo su porasle, a prosječna cijena benzina u SAD-u skočila je s 2,94 na 3,66 dolara po galonu. Kao odgovor, Trumpova administracija izdala je privremenu licencu koja dopušta kupnju ruske nafte.

​- Želim imati naftu za svijet. Želim imati naftu - rekao je Trump, objašnjavajući nužnost poteza.

Ipak, naglasio je da se radi o kratkoročnoj mjeri i da će se sankcije, izvorno uvedene zbog ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, vratiti na snagu.

​- Vratit će se čim kriza završi - dodao je.

Kritike Zelenskog i europskih saveznika

Odluka o privremenom popuštanju Rusiji izazvala je oštre kritike europskih saveznika i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Njemački kancelar Friedrich Merz upozorio je na pogrešan signal koji se šalje Moskvi, dok je Zelenski izjavio da takav potez Rusiji donosi dodatnih deset milijardi dolara za financiranje rata. Trump je, međutim, u intervjuu ponovno kritizirao ukrajinskog čelnika.

​- Iznenađen sam što Zelenski ne želi postići dogovor. Recite Zelenskom da sklopi dogovor jer je Putin voljan to učiniti - izjavio je Trump, opisujući ukrajinskog predsjednika kao "daleko težeg za pregovore" od Vladimira Putina.

Na pitanje o izvješćima da Rusija možda dijeli obavještajne podatke s Iranom o lokacijama američkih vojnih baza, Trump je dao neodređen odgovor, kazavši da "možda daju, a možda i ne". Odbacio je i ideju da SAD-u treba ukrajinska pomoć u borbi protiv bespilotnih letjelica, unatoč iskustvu koje je Kijev stekao.

​- Ne treba nam pomoć. Zadnja osoba od koje nam treba pomoć je Zelenski - zaključio je.