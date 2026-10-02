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U Austriji ukrali helikopter pa su ga vidjeli nad Pagom! Iskusni pilot: 'To je velika operacija'

Piše Petra Mustać,
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U Austriji ukrali helikopter pa su ga vidjeli nad Pagom! Iskusni pilot: 'To je velika operacija'
Foto: Profimedia/privatni album
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Austrijska policija u suradnji s nadležnim službama provodi istragu o tome kako je nestao helikopter čiji je signal zadnji put zabilježen iznad Paga, i to na mjestu koje je udaljeno sat i 45 minuta leta od austrijskog hangara gdje je bio čuvan

Vidjeli smo helikopter kako leti u ponedjeljak ranim jutrom iznad grada. Preletio je brijeg u smjeru Italije, a onda se okrenuo na sjever prema Rijeci. I od tada ga više nismo vidjeli, pričaju nam stanovnici Paga. Ništa ne bi bilo čudno u tom letu da Pažani nisu tek naknadno saznali da se radi o helikopteru koji je navodno ukraden u Austriji. Nakon leta nad otokom gubi mu se svaki trag.

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