Austrijska policija u suradnji s nadležnim službama provodi istragu o tome kako je nestao helikopter čiji je signal zadnji put zabilježen iznad Paga, i to na mjestu koje je udaljeno sat i 45 minuta leta od austrijskog hangara gdje je bio čuvan
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U Austriji ukrali helikopter pa su ga vidjeli nad Pagom! Iskusni pilot: 'To je velika operacija'
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Vidjeli smo helikopter kako leti u ponedjeljak ranim jutrom iznad grada. Preletio je brijeg u smjeru Italije, a onda se okrenuo na sjever prema Rijeci. I od tada ga više nismo vidjeli, pričaju nam stanovnici Paga. Ništa ne bi bilo čudno u tom letu da Pažani nisu tek naknadno saznali da se radi o helikopteru koji je navodno ukraden u Austriji. Nakon leta nad otokom gubi mu se svaki trag.
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