U Babinu Gredu stiže termalna voda: 'Bušit će na četiri mjesta, a stiže nam još projekata...'

Sebi sam sam dosadio govoreći o termalnim izvorima. Neki su mi mještani počeli dobacivati: 'Načelniče, voda će se ohladiti dok ti to pokreneš'. Ali, eto, neće, jer je počelo bušenje na jednoj od nekoliko bušotina. Ova ide do blizu četiri kilometra dubine. Očekuje se da je dolje temperatura vode 170 stupnjeva, rekao je Josip Krunić, načelnik općine, koji je ponosan na to što bi Babina Greda u dogledno vrijeme, osim proizvodnje električne energije, mogla imati i zagrijavanje staklenika, toplice s toplom vodom i grijanje kućanstava.

