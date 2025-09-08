Babina Greda je 2021. godine ušla u klub 16 općina u EU po visokom stupnju zelene i samoodržive zelene energije. Cilj aktualnog općinskog vodstva je da Babina Greda u idućih 10-15 godina bude zeleni punkt RH i ovog dijela Europe
'ZNALI SMO DA IMA NEŠTO...' PLUS+
U Babinu Gredu stiže termalna voda: 'Bušit će na četiri mjesta, a stiže nam još projekata...'
Čitanje članka: 3 min
Sebi sam sam dosadio govoreći o termalnim izvorima. Neki su mi mještani počeli dobacivati: 'Načelniče, voda će se ohladiti dok ti to pokreneš'. Ali, eto, neće, jer je počelo bušenje na jednoj od nekoliko bušotina. Ova ide do blizu četiri kilometra dubine. Očekuje se da je dolje temperatura vode 170 stupnjeva, rekao je Josip Krunić, načelnik općine, koji je ponosan na to što bi Babina Greda u dogledno vrijeme, osim proizvodnje električne energije, mogla imati i zagrijavanje staklenika, toplice s toplom vodom i grijanje kućanstava.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku