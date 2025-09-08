Obavijesti

U Babinu Gredu stiže termalna voda: 'Bušit će na četiri mjesta, a stiže nam još projekata...'

Piše Franjo Lepan,
U Babinu Gredu stiže termalna voda: 'Bušit će na četiri mjesta, a stiže nam još projekata...'
Babina Greda je 2021. godine ušla u klub 16 općina u EU po visokom stupnju zelene i samoodržive zelene energije. Cilj aktualnog općinskog vodstva je da Babina Greda u idućih 10-15 godina bude zeleni punkt RH i ovog dijela Europe

Sebi sam sam dosadio govoreći o termalnim izvorima. Neki su mi mještani počeli dobacivati: 'Načelniče, voda će se ohladiti dok ti to pokreneš'. Ali, eto, neće, jer je počelo bušenje na jednoj od nekoliko bušotina. Ova ide do blizu četiri kilometra dubine. Očekuje se da je dolje temperatura vode 170 stupnjeva, rekao je Josip Krunić, načelnik općine, koji je ponosan na to što bi Babina Greda u dogledno vrijeme, osim proizvodnje električne energije, mogla imati i zagrijavanje staklenika, toplice s toplom vodom i grijanje kućanstava.

Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!
Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!

Osim ove novine u kojoj će gradovi ograničiti kupnju hladnih alkoholnih pića, doznajemo da će od sljedeće godine kažnjavati zgrade s lošim fasadama koje su energetski neučinkovite, a dok će učinkovite profitirati.
Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'
Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'

Njemačka u šoku! Spremna za rat do 2029? Ministar Pistorius diže uzbunu, modernizacija Bundeswehra u tijeku. Novi vojni rok na pomolu?
Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €
Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €

Vlasnik CIOS grupe je kupio projekt o kojem se počelo pričati još prije 16 godina, ali nikada nije izgrađen. Uz poslovni toranj će biti i niži objekt, a lokacija je udaljena tek jedan kilometar od Trga bana Jelačića u Zagrebu

