U Baškoj Vodi pretučen Srbin, izbilo mu tri zuba. Načelnik: To rade kreteni, osuđujem napad

U centru mjesta, nekoliko metara od glavne plaže, trojica nepoznatih kretena s leđa su napala austrijskog državljanina. Kad je pao na pod počeli su ga cipelariti. Razlog je, navodno, tetovaža FK Crvene zvezde

<p>Između zgrade Općine Baška Voda i hotela s četiri zvjezdice, pred fast foodom, u srijedu oko 19 sati, trojica huligana divljački su prebila turista. Stajao je u redu i čekao hranu koju će na plažu odnijeti svojoj ženi i kćerkama. Razlog napada je navodno taj što na lijevom ramenu ima tetoviran grb FK Crvene zvezde, na desnoj ruci svoje ime na ćirilici, na listu desne noge pravoslavni križ, a još jedan pravoslavni križ nosio je oko vrata.</p><p>Austrijskom državljaninu srpskih korijena s leđa su prišla trojica napadača, krenula ga udarati, oborila ga na pod i počela cipelariti. Kad je došla hitna pomoć, ustvrdili su da ima rasjek usne i da su mu tri prednja zuba snažno rasklimana. Žalio se na bolove u glavi, na zatiljku. Prebačen je u splitski KBC. Tamo su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede.</p><p>Policijska istraga mogla bi se uvelike oslanjati na snimke okolnih nadzornih kamera koje bi im trebale pomoći identificirati počinitelje, iako su nosili šilterice pa ako kamere snimaju od gore prema dolje, to bi mogao biti mali problem. Uskoro bi se trebalo znati više.</p><p>Napad svakako nije lijepa reklama za Bašku Vodu. Tu već godinama žive i rade osobe srpske nacionalnosti koje nikada nisu imale nikakvih problema zbog svojih krvnih zrnaca. To je turističko mjesto, mjesto miješanih nacija, tolerantno i otvoreno. Zato je ovaj incident nemalo iznenadio mještane.</p><p>Oni s kojima smo razgovarali ne mogu vjerovati da u Baškoj Vodi postoje tri čovjeka koja bi se udružila i nekoga prebila zbog kakve tetovaže, nagađaju da je riječ o osobama koje nisu iz njihova mjesta, ali sve u svemu, najviše je onih koji nisu ni čuli da se ovakvo što uopće dogodilo. Kao razlog navode da svi sada rade, a mjestom šetaju samo turisti. </p><p>Iako se incident dogodio praktički pred vratima Općine, za njega ne zna ni HDZ-ov načelnik <strong>Josko Roščić</strong>:<br/> - Nemam pojma. Pitali su me ljudi da šta se to dogodilo, ali ja žive veze nemam. Ni čuo ni vidio. Ali svaki napad na svakoga osuđujem, ali nemam pojma. To rade pojedinci. Mjesto nema veze s time. Osuđujem svaki napad na bilo koju osobu, bilo na muslimana, Francuza, Engleza, Amerikanca, to samo mogu raditi kreteni i ljudi koji ne misle glavom - dodao je Roščić. </p>