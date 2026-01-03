Obavijesti

POLICIJA ISTRAŽUJE

U Berlinu 50.000 kućanstava bez struje. Zapadao je i snijeg

Foto: Axel Schmidt/REUTERS

Policija je preko platforme X javila kako se sumnja da je požar podmetnut a mediji navode da je istragu preuzeo Pokrajinski ured za borbu protiv kriminala...

Više od 50.000 kućanstava na jugozapadu Berlina ostalo je bez struje zbog požara na električnoj infrastrukturi u noći na subotu, a policija provodi istragu zbog sumnje da je požar podmetnut.

Preko 50.000 kućanstava i oko 2000 gospodarskih objekata je ostalo bez struje zbog požara na jednom kabelskom sklopu na jugoistoku Berlina u blizini elektrane Lichterfelde.

Trenutno u Berlinu vladaju niske temperature a i promet je zbog obilnih snježnih padalina otežan.

Vatrogasci su u međuvremenu evakuirali nekoliko pogođenih objekata među kojima i dva doma za starije osobe.

Policija je preko platforme X javila kako se sumnja da je požar podmetnut a mediji navode da je istragu preuzeo Pokrajinski ured za borbu protiv kriminala koji preuzima slučajeve kod kojih se sumnja na kaznena djela ugroza društvenog poretka i ona s političkom pozadinom.

Foto: Axel Schmidt/REUTERS

U rujnu je na jugoistoku Berlina također podmetnut požar za koji je odgovornost preuzela jedna ekstremno ljevičarska organizacija koja je u sklopu „borbe protiv kapitalizma“ time htjela naštetiti gospodarskim zonama u tom dijelu Berlina.

Posljednjih godina su zabilježeni mnogobrojni napadi na infrastrukturu, pogotovo željezničku, što se također opravdava „borbom protiv kapitalističke infrastrukture“ tj. prijevoza robe željeznicom.

Prilikom posljednjeg većeg podmetnutog požara na trasi između Koelna i Duesseldorfa u kolovozu danima je bio blokiran i putnički promet na jednoj od najprometnijih željezničkih trasa u Europi.

