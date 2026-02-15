Obavijesti

News

Komentari 17
OGORČENI GRAĐANI

U Bibinju će na maškarama spaliti lutku generala Čermaka

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
U Bibinju će na maškarama spaliti lutku generala Čermaka
Foto: 023.hr

A zašto baš njegova lutka? Tvrtka Delta terminali, koja je u njegovu vlasništvu, lani je zatražila proširenje namjene postojećih spremnika za biljna i palmina ulja, kako bi se u njima moglo skladištiti i dizelsko gorivo

Admiral

Bože dragi ako si nas sinja, da se rezervari i pruga maknu iz Bibinja, poruka je ispod lutke generala Ivana Čermaka koju će na nedjeljnoj maškaranoj povorci spaliti u Bibinjama.

Inače, u Bibinju je tradicija u kojoj se pali krnje, a ovog puta je za to odabrana lutka generala Čermaka. 

A zašto baš njegova lutka? Tvrtka Delta terminali, koja je u njegovu vlasništvu, lani je zatražila proširenje namjene postojećih spremnika za biljna i palmina ulja, kako bi se u njima moglo skladištiti i dizelsko gorivo.

INVESTIRA I U 76. GODINI Čermak je preko nafte došao do carstva nekretnina: Piramida, dvorac, vila, restoran, kuće...
Čermak je preko nafte došao do carstva nekretnina: Piramida, dvorac, vila, restoran, kuće...

Stanovnici su zbog toga pokrenuli snažan otpor jer bi tim proširenjem bile ugrožene njihove kuće, vrtić i plaža. Unatoč peticiji s 2200 potpisa i brojnim primjedbama, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije početkom godine donijelo je rješenje da se dizel može skladištiti u 12 od 13 spremnika i to bez provedbe cjelovite procjene utjecaja na okoliš, piše Zadarski list.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film
MILJENKO JERGOVIĆ

Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film

Film 'Svadba', zagrebačkog redatelja Igora Šeregija, urnebesna je komedija o onom što je nastalo nakon posljednjih ratova između Srba i Hrvata, ili nakon hipostaziranja šovinističke farse...
VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!
INTERVENIRALA POLICIJA

VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!

Zaustavljeno je 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3  vozila Ultrasa
Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...
SVI BEZOSOVI JADI

Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...

NOVI EXPRESS Donosimo žalosnu priču o Washington Postu, valjda najvažnijoj svjetskoj novini ikada, i njezinom vlasniku, mega milijarderu Jeffu Bezosu i onome što joj je baš nekidan učinio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026