U Bibinju će na maškarama spaliti lutku generala Čermaka

Bože dragi ako si nas sinja, da se rezervari i pruga maknu iz Bibinja, poruka je ispod lutke generala Ivana Čermaka koju će na nedjeljnoj maškaranoj povorci spaliti u Bibinjama.

Inače, u Bibinju je tradicija u kojoj se pali krnje, a ovog puta je za to odabrana lutka generala Čermaka.

A zašto baš njegova lutka? Tvrtka Delta terminali, koja je u njegovu vlasništvu, lani je zatražila proširenje namjene postojećih spremnika za biljna i palmina ulja, kako bi se u njima moglo skladištiti i dizelsko gorivo.

Stanovnici su zbog toga pokrenuli snažan otpor jer bi tim proširenjem bile ugrožene njihove kuće, vrtić i plaža. Unatoč peticiji s 2200 potpisa i brojnim primjedbama, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije početkom godine donijelo je rješenje da se dizel može skladištiti u 12 od 13 spremnika i to bez provedbe cjelovite procjene utjecaja na okoliš, piše Zadarski list.