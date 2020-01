U BiH 46 posto više glasača, a u Zadru i Šibeniku po 7 posto!

U inozemstvu je izašlo skoro 10.000 birača više do 16.30 sati. Glasalo ih je ukupno 40.134, što je skoro brojka koja je prije dva tjedna ukupno glasala do 19 sati! Najveći porast je u Bosni i Hercegovini. Tamo je do 16.30 glasovalo čak 28.327 birača, skoro devet tisuća više nego prije dva tjedna - odnosno 46 posto više.

UKLJUČI SE U PRIJENOS UŽIVO:

Druga po izlaznosti je Njemačka, ali sa 7240 birača u drugom krugu kaska za BiH. U Njemačkoj je i čak stotinjak ljudi manje glasovalo. Švicarska je još jedina zemlja u kojoj je u inozemstvu izašlo više od tisuću birača, točnije, izašlo ih je do poslijepodneva 1221.

U odnosu na jutarnje podatke, primjetan je rast broja glasača u Slavoniji - Požeško-slavonska županija jutros je bila na dnu po postotku glasača s 13,82 posto izlaznosti, a sad je na 38,63 posto i to je oko 0,8 posto više nego u prvom krugu. Brodsko-posavska u 11.30 je također bila pri dnu s 15,82 posto, sad je na 38,24 posto i to je također više nego u prvom krugu, i to za osjetnih 2,6 posto. Vukovarsko-srijemska je s 16,38 posto jutros došla na 36,92 posto i to je 0,9 posto više nego u prvom krugu, a Osječko-baranjska koja je jutros također bila na skromnih 16,92 posto sad je na 41 posto, čak 3,5 posto više nego u prvom krugu.

Najveća izlaznost i dalje je na sjeveru Hrvatske - u Varaždinskoj županiji do 11,30 izašlo je 21,97 posto glasača (osam posto više nego što je bilo u Požeško-slavonskoj), a do 16.30 taj postotak je čak 47,93 posto - više od šest posto bolja izlaznost nego u prvom krugu. Rekordni odaziv je u Karlovačkoj županiji - jutros je bio 21,89 posto, poslijepodne je na 48,39 posto i to je cca 5,5 posto bolje nego u prvom krugu ovih predsjedničkih izbora.

U Zagrebačkoj županiji jutros je odaziv bio 20,13 posto, sad je već na 45,39 posto (4 posto glasača više nego u prvom krugu), a u Gradu Zagrebu je u 16.30 glasalo 45,90 posto ljudi - točno 4,7 posto više.

Kao i ujutro, znatno veća nego u 1. krugu izlaznost je u Dalmaciji, pogotovo na području Šibenika (7,4 posto glasača više) i Zadra (skoro sedam posto). Do 16.30 na izbore je u Splitsko-dalmatinskoj izašlo 43,23 posto glasača (u 1. krugu samo 37,41 posto), Šibensko-kninskoj 42,15 posto (u 1. krugu 34,87 posto), Zadarskoj 41,73 posto (u 1. krugu svega 34,83 posto) i Dubrovačko-neretvanskoj 43,01 posto (1. krug 39,74 posto)...

Tema: Predsjednički izbori