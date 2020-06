U BiH još 66 oboljelih od korone

<p>Broj zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata porastao je za 66 u novome valu nastalom nakon popuštanja mjera, no vlasti unatoč tome ne najavljuju povratak restriktivnih mjera, nego građane pozivaju na oprez i pridržavanje epidemioloških preporuka. </p><p>Najveći broj pozitivnih na testiranju od virusa Covid-19 je u Sarajevskoj županiji - njih 14, slijedi Banja Luka s 13 oboljelih te Zvornik na istoku zemlje koji je novo žarište zaraze.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nova žarišta na Balkanu </strong></p><p>Kako su izvijestili iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo u posljednja 24 sata od testiranih 548 uzoraka u tome entitetu pozitivnih na Covid-19 bilo je 36 osoba, dok je istodobno na području entiteta Republike Srpske zabilježeno 30 novozaraženih osoba.</p><p>U Federaciji BiH pozvali su na pridržavanje mjera opreza kako bi se spriječilo širenje koronavirusa.</p><p>- Držanje distance i izbjegavanje rukovanja, izbjegavanje većih okupljanja, nošenje maske u zatvorenom javnom prostoru te ukoliko na otvorenom nije moguće održati distancu od dva metra, često i temeljito pranje ruku uz održavanje osobne higijene i higijene prostora jednostavne su mjere čijim pridržavanjem dajemo veliki doprinos u sprječavanju širenja virusa i povećanja broja oboljelih - naveli su iz Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.</p><p>Strože mjere, koje su uključivale i zabranu putovanja između pojedinih općina, te zabranu kretanja osoba starijih od 65 i mlađih od 18,od ožujka sve do svibnja rezultirale su značajnim padom broj na jednoznamenkasti broj. Liberaliziranje mjera dovelo je do značajnog povećanja broja slučajeva oboljelih od koronavirusa.</p><p>Do subote je u BiH zaraza od koronavirusa potvrđena u<strong> </strong>3341 slučaju, a zabilježeno je 164 smrtnih ishoda od Covida-19.</p>