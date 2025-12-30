Obavijesti

NAKON NIZA GODINA

U BiH su legalizirali kanabis, ali za ublažavanje teških simptoma

Piše HINA.,
U BiH su legalizirali kanabis, ali za ublažavanje teških simptoma
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Prema novoj regulaciji, proizvodnja, promet i posjedovanje kanabisa bit će dopušteni isključivo u obliku farmaceutskih pripravaka na liječnički recept

Bosna i Hercegovina legalizirala je u ponedjeljak uporabu kanabisa čime se priključila velikom broju zemalja koje su odobrile uporabu ove biljke za ublažavanje simptoma teških bolesti, objavili su iz ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. 

Vijeće ministara BiH izmijenilo je propise o opojnim drogama kojim se kanabis premješta iz kategorije zabranjenih tvari u kategoriju tvari pod strogim nadzorom, čime se usklađuje zakonodavstvo s međunarodnim standardima. Ova promjena uslijedila je nakon preporuka Povjerenstva Ujedinjenih naroda za opojne droge i Svjetske zdravstvene organizacije, koje su 2020. godine stavile kanabis u kategoriju tvari s priznatim medicinskim svojstvima. 

Prema novoj regulaciji, proizvodnja, promet i posjedovanje kanabisa bit će dopušteni isključivo u obliku farmaceutskih pripravaka na liječnički recept, a Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine bit će odgovorna za nadzor cijelog procesa, od uvoza do primjene kod pacijenata. Ova mjera ne znači liberalizaciju tržišta, već uspostavu jasnog, sigurnog i nadziranog okvira za medicinsku primjenu kanabisa. 

Ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak naglasila je da Bosna i Hercegovina sada spada među zemlje koje kanabis reguliraju za medicinske svrhe.

„Ova odluka omogućava sigurnu primjenu kanabisa za terapijske potrebe, a istodobno sprječava zloupotrebu i tržište nesigurnih, nereguliranih proizvoda. Fokus je na zaštiti pacijenata, sigurnosti lijekova i punoj kontroli sustava, u skladu s europskom praksom“, izjavila je ministrica Bošnjak. 

Iako je dosad u Bosni i Hercegovini medicinska uporaba kanabisa bila zabranjena, pripravci koji sadrže kanabinoide često su se prodavali na ilegalnom tržištu, bez nadzora kvalitete i sigurnosti primjene. 

Odluka je donesena nakon više od deset godina administrativnog procesa i usklađivanja s međunarodnim preporukama. Bosna i Hercegovina sada slijedi primjere drugih zemalja u kojima su lijekovi na bazi kanabisa već dopušteni za ublažavanje simptoma kod bolesti poput multiple skleroze, karcinoma, AIDS-a i epilepsije. 

Bosna i Hercegovina pridružuje se globalnoj zajednici koja prepoznaje medicinsku vrijednost kanabisa, ali ga istodobno podvrgava strogim pravilima kako bi se spriječila zloupotreba i osigurala sigurnost pacijenata.

