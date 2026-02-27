U Bjelovaru otvorili novi dom za studente u povijesno zaštićenoj zgradi: 'Nema više mučenja'

U Bjelovaru je u petak otvoren Studentski dom Veleučilišta u Bjelovaru, smješten u povijesno zaštićenoj zgradi u centru grada i najvećim dijelom obnovljen sredstvima Fonda solidarnosti i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak istaknuo je kako ova zgrada nije jedini projekt realiziran u suradnji s Ministarstvom kulture i medija, već šesti ili sedmi takav projekt u gradu.

- Iskoristili smo priliku koja nam se pružila da se obnove ovakve zgrade koje su iznimno važne za povijest, kulturu i baštinu grada Bjelovara - rekao je Hrebak, dodavši kako je u obnovu uloženo gotovo šest milijuna eura iz europskih izvora, dok je grad uložio nešto manje od milijun eura u opremu i stavke koje nisu bile prihvatljive za financiranje iz sredstava Europske unije.

Studentski dom smjestit će najmanje 60 studenata koji dosad nisu imali smještaj u centru grada. "Naši studenti su morali ići dva do tri kilometra odavde iz centra grada u privatne restorane, mučili su se i studenti i veleučilište. Danas prestajemo sa svim tim", naglasio je Hrebak.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek pojasnila je kako je u zgradu kroz konstrukcijsku i cjelovitu obnovu te opremanje uloženo gotovo šest milijuna eura. "Zgrada je zaista ogromna, ona je baštinski i povijesno sačuvala sve ono što je trebalo sačuvati, a istovremeno je protupotresno učvršćena i ima sve suvremene funkcije", rekla je ministrica.

Podsjetila je da je Ministarstvo nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa obnovilo više od 500 zgrada, a bjelovarsko-bilogorsko područje pretrpjelo je znatne štete zbog blizine epicentra. Najavljeno je i da će dovršetkom izgradnje novog arhivskog spremišta u centru grada napokon biti riješeno pitanje pohrane gradiva Bjelovarskog arhiva, u što Ministarstvo ulaže više od pet milijuna eura.

Ministrica je istaknula i da je kroz sredstva energetske obnove osigurana obnova muzeja i knjižnice te zajednički sufinancirana prenamjena bivše sinagoge u dvoranu za izvedbene umjetnosti.

Dekanica Veleučilišta u Bjelovaru Tanja Badrov podsjetila je da grad ima 857 studenata te da 95 posto njih pronađe posao u svega tri mjeseca nakon diplomiranja. Otvaranje studentskog doma, naglasila je, bio je posljednji korak koji je Bjelovaru nedostajao da se u potpunosti pozicionira kao sveučilišni grad.