Obavijesti

News

Komentari 0
HREBAK NA OTVORENJU

U Bjelovaru otvorili novi dom za studente u povijesno zaštićenoj zgradi: 'Nema više mučenja'

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
U Bjelovaru otvorili novi dom za studente u povijesno zaštićenoj zgradi: 'Nema više mučenja'
35
Bjelovar: Službeno otvorenje Studentskog doma Bjelovar i studentskog restorana X-ica | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak istaknuo je kako ova zgrada nije jedini projekt realiziran u suradnji s Ministarstvom kulture i medija, već šesti ili sedmi takav projekt u gradu

Admiral

U Bjelovaru je u petak otvoren Studentski dom Veleučilišta u Bjelovaru, smješten u povijesno zaštićenoj zgradi u centru grada i najvećim dijelom obnovljen sredstvima Fonda solidarnosti i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak istaknuo je kako ova zgrada nije jedini projekt realiziran u suradnji s Ministarstvom kulture i medija, već šesti ili sedmi takav projekt u gradu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Bjelovar: Službeno otvorenje Studentskog doma Bjelovar i studentskog restorana X-ica Bjelovar: Službeno otvorenje Studentskog doma Bjelovar i studentskog restorana X-ica Bjelovar: Službeno otvorenje Studentskog doma Bjelovar i studentskog restorana X-ica
35
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Iskoristili smo priliku koja nam se pružila da se obnove ovakve zgrade koje su iznimno važne za povijest, kulturu i baštinu grada Bjelovara - rekao je Hrebak, dodavši kako je u obnovu uloženo gotovo šest milijuna eura iz europskih izvora, dok je grad uložio nešto manje od milijun eura u opremu i stavke koje nisu bile prihvatljive za financiranje iz sredstava Europske unije.

Bjelovar: Službeno otvorenje Studentskog doma Bjelovar i studentskog restorana X-ica
Bjelovar: Službeno otvorenje Studentskog doma Bjelovar i studentskog restorana X-ica | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Studentski dom smjestit će najmanje 60 studenata koji dosad nisu imali smještaj u centru grada. "Naši studenti su morali ići dva do tri kilometra odavde iz centra grada u privatne restorane, mučili su se i studenti i veleučilište. Danas prestajemo sa svim tim", naglasio je Hrebak.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek pojasnila je kako je u zgradu kroz konstrukcijsku i cjelovitu obnovu te opremanje uloženo gotovo šest milijuna eura. "Zgrada je zaista ogromna, ona je baštinski i povijesno sačuvala sve ono što je trebalo sačuvati, a istovremeno je protupotresno učvršćena i ima sve suvremene funkcije", rekla je ministrica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Bjelovar: Službeno otvorenje Studentskog doma Bjelovar i studentskog restorana X-ica 01:18
Bjelovar: Službeno otvorenje Studentskog doma Bjelovar i studentskog restorana X-ica | Video: 24sata/pixsell

Podsjetila je da je Ministarstvo nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa obnovilo više od 500 zgrada, a bjelovarsko-bilogorsko područje pretrpjelo je znatne štete zbog blizine epicentra. Najavljeno je i da će dovršetkom izgradnje novog arhivskog spremišta u centru grada napokon biti riješeno pitanje pohrane gradiva Bjelovarskog arhiva, u što Ministarstvo ulaže više od pet milijuna eura.

Bjelovar: Službeno otvorenje Studentskog doma Bjelovar i studentskog restorana X-ica
Bjelovar: Službeno otvorenje Studentskog doma Bjelovar i studentskog restorana X-ica | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Ministrica je istaknula i da je kroz sredstva energetske obnove osigurana obnova muzeja i knjižnice te zajednički sufinancirana prenamjena bivše sinagoge u dvoranu za izvedbene umjetnosti.

Dekanica Veleučilišta u Bjelovaru Tanja Badrov podsjetila je da grad ima 857 studenata te da 95 posto njih pronađe posao u svega tri mjeseca nakon diplomiranja. Otvaranje studentskog doma, naglasila je, bio je posljednji korak koji je Bjelovaru nedostajao da se u potpunosti pozicionira kao sveučilišni grad.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana
NA DANAŠNJI DAN

Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana

Bio je to jedan od najrazornijih potresa u čileanskoj povijesti koji je odnio više od 500 života, a brojni su nestali. Od Valparaísa na sjeveru do Araukarije na jugu, šteta je bila ogromna...
Pravi Casanova: Uvijek smrtno zaljubljen u barem 20 žena...
DAN KAD SU OBJESILI ČARUGU

Pravi Casanova: Uvijek smrtno zaljubljen u barem 20 žena...

Krvavi ubojica i razbojnik Jovo Stanisavljević poznatiji kao Čaruga godinama je terorizirao Slavoniju. No, imao je i drugo lice. Bio je pravi kicoš i zavodnik. Ženama je bio neodoljiv...
Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!
AFERA PILIĆI

Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!

NOVI EXPRESS doznaje kako je vrlo izvjesna mogućnost da i drugi strani investitor odustane od gradnje, i to nakon što je utukao 30 milijuna eura u kupnju zemljišta na nekoliko lokacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026