U bolnice više ne stanu svi s teškim simptomima: 'Daju nam kisik, a onda nas šalju doma...'

Mužu je razina kisika ispod normale, ali su mu rekli da se liječi kod kuće, kaže liječnica. U drugom slučaju pacijentica je ispričala da su joj dali lijekove i poslali je kući. Kaže da već pet dana ne spava od bolova

<p>Kad je epidemija korone u Hrvatskoj tek počela, u veljači, hospitaliziran je bio baš svaki otkriveni zaraženi, pa i oni s jedva primjetnim simptomima. Sad je druga krajnost - u bolnicu više ne “stanu” ni oni koji bi u normalnim okolnostima ondje sigurno bili.<br/> Razgovarali smo s dvoje oboljelih, odnosno njihovim obiteljima, koji već dugo vode bitku s visokom temperaturom i disanjem, kao i preniskim razinama kisika, no nisu hospitalizirani. Liječnici su procijenili da i tako mogu izdržati i liječiti se kod kuće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>- Ja sam i sama liječnica, brinem se kod kuće o suprugu, no uvjerena sam da mu je mjesto u bolnici. On već 12 dana ima temperaturu, zadnjih nekoliko dana ona je oko 40 stupnjeva, dijagnosticirana mu je obostrana upala pluća, a razina kisika je ispod normalne, mjerimo je stalno pulsnim oksimetrom koji se kupi u ljekarni. Nema uopće apetita, u krevetu je, bez imalo snage, samo uzima juhe i ostale tekućine, borimo se - ispričala nam je supruga Zagrepčanina u kasnim 40-im godinama, koji nikad nije imao kroničnu bolest, bavi se sportom i bio je u vrlo dobroj fizičkoj kondiciji. Pita se, međutim, što je s teže oboljelima o kojima se kod kuće nema tko brinuti, koji žive sami, a pogotovo nemaju kraj sebe stručnu pomoć. Postavlja se i pitanje koliko je onda točan broj od oko 2000 hospitaliziranih zbog Covid-19 te koliko bi ih više bilo da su svi smješteni u bolničke krevete. Ovako taj broj ne odgovara pravoj istini.</p><p>- Supruga su pregledali u bolnici, utvrdili virusnu pneumoniju, koju, dakle, nije moguće liječiti antibioticima, i otpustili kući bez ikakve propisane terapije. Smatram da je trebao dobiti kortikosteroide, no kolege su zaključili da to nije potrebno - kaže supruga oboljelog.<br/> Druga oboljela s koronom se bori tri tjedna, i tek je danas na hitnoj Covid pomoći dobila terapiju kisikom u trajanju od dvadesetak minuta.</p><p>- Teško dišem već tri tjedna, imam obostranu upalu pluća, ali i emboliju pluća, dobila sam lijekove i poslana kući liječiti se. Pet dana nisam spavala od bolova - kaže nam Zagrepčanka, profesorica tjelesnog odgoja u 40-im godinama.</p><p>Nakon što je konačno primila terapiju kisikom, osjeća se, kaže, puno bolje, pa joj nije jasno zašto se tako bolest ne može stalno olakšavati ljudima koji imaju simptome poput njenih.</p><p>Pulmolog KBC-a Rebro, dr. <strong>Saša Srića</strong>, koji trenutačno radi u KB-u Dubrava, ističe kako bi svi takvi slučajevi vjerojatno bili u bolnici da pritisak na zdravstveni sustav nije velik. Tako bi pratili upalu pluća, dodaje, no ovako u bolnicu primaju samo slučajeve ovisne o onome što kod kuće ne mogu dobiti.</p><p>- Svaka povišena temperatura koja ne popušta unatoč lijekovima, a traje dulje od pet dana, i uz koju su prisutni često i respiratorni simptomi poput kašlja ili kratkoće daha, traže hitnu pomoć. Najčešće se radi o obostranoj upali pluća. Pacijenti dobrog općeg stanja, uz odgovarajuću zasićenost kisikom u krvi, bit će otpušteni na kućnu njegu, a oni kojima je potrebna terapija kisikom, ili respirator, bit će hospitalizirani - napominje pulmolog.</p><p>Od 19.161 aktivnog slučaja korone u Hrvatskoj, 2093 pacijenta su na bolničkom liječenju, od čega ih je 244 na respiratoru. Kako se korona brže širi zemljom, tako liječnici sve više oboljelih ostavljaju da se liječe kod kuće, a u bolnicama završavaju kad liječnici procijene da im je potrebna profesionalna pomoć. No upravo period od blagih do teških simptoma ključan je za spas pacijenta - pojasnila nam je ugledna hrvatska liječnica s talijanskom adresom Nela Sršen. Italija je u prvom valu prošla pravi pakao s 1000 preminulih na dan. A evo što su tad naučili.</p><p>- Ključ je u pravom tajmingu. Prije je tendencija bila da se pacijenti liječe kod kuće dok god se ne razvije teška upala pluća i da tek tad potraže pomoć liječnika u bolnicama. Danas znamo da je najvažnije pomno pratiti pacijentovo stanje. Prije negoli se razvije teška respiratorna upala i desaturacija, pacijenta treba intubirati. Naučili smo da su važni i antikoagulacijski lijekovi jer su pacijenti mahom umirali od tromboze - kaže dr. Sršen dodajući da su ta znanja podijelili i s našim Stožerom.</p>