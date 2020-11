'Raste broj mladih sa sve težom kliničkom slikom. To zabrinjava'

<p>V.d. ravnatelj Kliničke bolnice Dubrava<strong> Ivica Lukšić </strong>komentirao je situaciju u glavnoj covid-bolnici u Hrvatskoj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Potvrdio je informaciju da su pacijenti iz Opće bolnice u Čakovcu premješteni u KB Dubrava, piše <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a579096/Ivica-Luksic-Zabrinjava-porast-mladih-ljudi-s-tezim-klinickim-slikama.html" target="_blank">N1</a>. </p><p>- To je istina. Nema nikakve drame. To je premještaj koji je bio dogovoren. Imali su problema s kapacitetima i mi smo tu uskočili. Mi smo tu da pomognemo manjim centrima - rekao je Lukšić. </p><h2>'Ipak je veći broj onih koje primimo nego otpustimo'</h2><p>Broj bolesnika u KB Dubrava, kaže, mijenjaju se tijekom dana.</p><p>- Jutros je ovdje 428 bolesnika, a 80 ih je na respiratoru. U konačnici ipak je veći broj onih koje primimo nego otpustimo. Mi imamo između 35-50 bolesnika koje primimo dnevno, a broj otpusta je nešto manji. Jučer je otvorena nova jedinica intenzivnog liječenja koju drže liječnici iz tri zagrebačke bolnice - KB Merkur, KB Sv Duh i Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj - pojašnjava.</p><p>U bolnici je ukupno 85 kreveta s respiratorima, otkriva ravnatelj.</p><p>- Dinamika broja hospitaliziranih je značajna, ali rekao bih da još uvijek idemo korak naprijed. Vrlo je složeno osnovati novu jedinicu intenzivnog liječenja. Ministarstvo zdravstva poduzima niz akcija. U ovom trenutku sve zagrebačke bolnice participiraju u radu KB-a Dubrava. U ovom trenutku u bolnici je slobodno još nešto manje od 200 kreveta - rekao je Lukšić.</p><p>Upitan kada će se početi popunjavati šatori ispred bolnice, rekao je da sve ovisi o dinamici i broju novozaraženih. </p><h2>Cijeli sustav se prilagođava potrebama</h2><p>Napominje kako se definitivno radi o rastu broja zaraženih. </p><p>- KB Dubrava je glavna covid-bolnica, ali i u ostalim bolnicama imate odjele na koje se primaju covid-bolesnici. Radi se kontinuirano i prilagođava se cijeli sustav potrebama - ističe. </p><p>Lukšić je rekao kako je Ministarstvo zdravstva u direktnoj nabavi osigurali dodatnih 30 respiratora koji su u dolasku. </p><p>- U ovom trenutku više je od 200 medicinskog osoblja iz drugih bolnica - napominje. </p><p>Komentirao je i izjave pulmologa <strong>Saše Sriće </strong>kako je sustav pred pucanjem. </p><p>- Prije svega bih zahvalio kolegi Srići jer naše osoblje je prilično iscrpljeno. Hvala mu na pomoći, svaki čovjek je dobrodošao. Moguća je percepcija da je sustav pred izdisajem, ali mi to iznutra gledamo drugačije. Situacija je zahtjevna i vrlo izazovna, ali činimo sve da pacijenti dobiju najbolju moguću skrb - rekao je. </p><h2>'Imamo sve veći broj mladih s težim kliničkim slikama' </h2><p>Smatra da uvijek može bolje i da je činjenica da se ovo stanje može unaprijediti. </p><p>- Činjenica je da nismo svi jednako opterećeni. Mi i danas imamo kolege koji nisu ravnomjerno zastupljeni. Zdravstveni sustav je strašno kompleksan. Neke odjele možete izmjestiti u poliklinički dio, ali neke pretrage morate obaviti unutar bolničkog sustava - kaže i dodaje kako se radi o jednoj velikoj mobilizaciji cijelog sustava. </p><p>Lukšić je rekao kako u bolnicu primaju sve više mladih ljudi s težim simptomima. </p><p>- To je ono što zabrinjava s medicinskog aspekta. Imamo sve veći broj mladih ljudi bez komorbiditeta s težim kliničkim slikama. Veliki broj njih ozdravi, ali pitanje je koje će posljedice virus imati na njihov organizam - rekao je Lukšić. </p><p>Na kraju se osvrnuo i na mjere koje donosi Vlada. </p><p>- Ja sam duboko uvjeren da Vlada balansira na način da se očuva koliko je moguće gospodarstvo. Važno je da djeca idu u škole i studenti na fakultete - smatra Lukšić. </p>