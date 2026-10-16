Obavijesti

News

Komentari 5
TRAGEDIJA KRAJ BADLJEVINE

U bolnici nakon nesreće umro motociklist (21). Traktorist mu je oduzeo prednost na cesti

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
U bolnici nakon nesreće umro motociklist (21). Traktorist mu je oduzeo prednost na cesti
Foto: ILUSTRACIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vozač (54) traktora uhićen je tog 7. listopada zbog izazivanja prometne nesreće. Preminuli mladić, koji se zabio u poluprikolicu vozio je bez vozačke dozvole koja mu je bila poništena zbog kaznenih bodova

Nakon tjedan dana teške borbe liječnika u zagrebačkom KB Dubrava, u četvrtak je ondje nažalost preminuo mladić (21). Kako je napisala policija, on je 7. listopada imao prometnu nesreću kad se između mjesta Omanovac i Badljevina zabio u traktorsku poluprikolicu.

Očevid je tada pokazao kako je za volanom traktora bio 54-godišnjak. On je skretao ulijevo preko pune uzdužne linije ceste. Oduzeo je prednost motociklu kojim je iz suprotnog smjera upravljao 21-godišnjak. Zabio se direktno u desnu bočnu stranu poluprikolice i ostao ležati na cesti teško ozlijeđen.

Naime, vozač traktora tada je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Prijava je slijedila i samom 21-godišnjaku koji je vozio bez vozačke dozvole. Ona mu je bila poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
KRIV JE! Bivši policajac Smažil ubio Mihaelu hicem u glavu. Dobio je 15 godina zatvora
NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

KRIV JE! Bivši policajac Smažil ubio Mihaelu hicem u glavu. Dobio je 15 godina zatvora

Na proteklom ročištu Smažil je iznio svoju obranu detaljno prepričavajući sve što se kobne večeri dogodilo u njegovom stanu
Zamjenik šefa policije o kaosu u Splitu: 'Navijačke skupine ne žele komunicirati s policijom'
PROVELI NIZ MJERA

Zamjenik šefa policije o kaosu u Splitu: 'Navijačke skupine ne žele komunicirati s policijom'

Policija je rasporedila službenike na više lokacija kako bi mogla pravodobno intervenirati u slučaju potrebe. Takav pristup, prema Barićevim riječima, omogućio je policiji da i tijekom posljednjeg incidenta bude dobro pozicionirana i brzo reagira
JE LI I SADA HRVATSKA KRIVA Vučić gurao Trumpov projekt koji je razbjesnio Srbe
EKSKLUZIVA GUARDIANA

JE LI I SADA HRVATSKA KRIVA Vučić gurao Trumpov projekt koji je razbjesnio Srbe

Vučić je, prema istrazi Guardiana, osobno intervenirao kako bi se omogućilo da poslovni projekt povezan s obitelji Trump bude izgrađen na mjestu koje je NATO bombardirao 1999. godine, uključujući i snage SAD-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026