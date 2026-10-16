U bolnici nakon nesreće umro motociklist (21). Traktorist mu je oduzeo prednost na cesti

Nakon tjedan dana teške borbe liječnika u zagrebačkom KB Dubrava, u četvrtak je ondje nažalost preminuo mladić (21). Kako je napisala policija, on je 7. listopada imao prometnu nesreću kad se između mjesta Omanovac i Badljevina zabio u traktorsku poluprikolicu.

Očevid je tada pokazao kako je za volanom traktora bio 54-godišnjak. On je skretao ulijevo preko pune uzdužne linije ceste. Oduzeo je prednost motociklu kojim je iz suprotnog smjera upravljao 21-godišnjak. Zabio se direktno u desnu bočnu stranu poluprikolice i ostao ležati na cesti teško ozlijeđen.

Naime, vozač traktora tada je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Prijava je slijedila i samom 21-godišnjaku koji je vozio bez vozačke dozvole. Ona mu je bila poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.