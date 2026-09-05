U Brodu izgorio auto zamjenice županijske državne odvjetnice?!

U središtu Slavonskog Broda u noći na subotu izgorio je automobil. Bio je parkiran u Vukovarskoj ulici. Kako neslužbeno doznaje SB Online, auto pripada zamjenici županijske državne odvjetnice u Slavonskom Brodu! Na mjestu požara intervenirali su vatrogasci javne postrojbe Grada Slavonskog Broda čija je brza reakcija spriječila da se vatra proširi na ostale parkirane automobile. Policija je osigurala mjesto požara, a više detalja objavit će nakon očevida.

Kako dodaje SB Online, automobil zamjenice županijske državne odvjetnice bio je parkiran ispred zgrade u kojoj ona živi.

- 05.09.2026.g. u 02,01 sati operativno-komunikacijski centar policije PU brodsko-posavske zaprimio je dojavu da je u Sl. Brodu, na parkiralištu u Vukovarskoj ulici došlo do požara na osobnom automobilu koji je u potpunosti izgorio. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a ugašen je od strane djelatnika JVP Sl. Brod. Mjesto događaja se osigurava do jutarnjih sati kada slijedi očevid - objavila je policija.