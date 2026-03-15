ON JE PONOS HRVATSKE

U busu našao bogatstvo: 'Vozio sam do vlasnika i vratio mu sav novac. Nisam dvoumio ni tren'

Piše Iva Milotić,
Foto: Damir Špehar/Pixsell

Ivan Žunić, vozač Čazmatransa, pravi je heroj

Putnici su izašli pa sam pregledavao bus. U jednoj mrežici, vidim, ostala muška torbica. Obično se događa da djeci takvo što ostane. Otvorio sam je, kad tamo, imam što i vidjeti..., priča nam Ivan Žunić, vozač Čazmatransa već dulje od deset godina.

- U torbici je bila hrpa novca, rekao bih, dovoljno za jedan dobar i nov automobil. Shvatio sam da se čovjek spremao na put. Sve je iskaznice i dokumente lijepo složio da ih ima uza se, a među njima se našla i avionska karta za Toronto - kaže nam Ivan, koji je preko karte pronašao e-mail vlasnika i tako ga kontaktirao.

Prije toga, pokušavao ga je pronaći na društvenim mrežama, ali nije uspio.

- Bio sam u strahu da ga neću uspjeti pronaći, pa čovjek sutra treba na let za Toronto. Sat vremena sam čekao hoće li se netko vratiti u bus. I ništa, nije došao, treba dalje na policiju s time, a mene je čekala linija iz Zagreba nazad za Čazmu. Tek što sam stigao do naplatnih kućica u Ivanić Gradu, zvoni mi mobitel, nepoznati broj, ma odmah sam znao. Javio mi se Željko, sav uspaničen, stvari su bile njegove - kaže Ivan.

Željko nije mogao doći do Čazme jer su sve autobusne i željezničke linije završile za taj dan, a auta nije imao. Ivan se nije dvoumio niti sekunde i odvezao se Željku. Zauzvrat nije htio nikakvu nagradu. Željko ga je nazvao oko Božića i htio počastiti odojkom, ali je Ivan i to odbio.

- Iznenadio me, ali rekao sam da nema potrebe. Mi imamo sve, živimo na selu, Željko mi nije ništa dužan - priča nam Ivan.

Svečanu dodjelu nagrada Ponos Hrvatske pratite 28. ožujka 2026. u 16 sati na HTV 2.

Organizatori su 24sata i partner HRT, glavni pokrovitelj je PPD, a ostali ponosni pokrovitelji projekta su OTP banka, Hrvatska pošta, HEP, Admiral, Erste banka, INA, PBZ Card, FZOEU, KONČAR, Fina, Hrvatska Lutrija, Telemach, Bauerfeind, JANAF, Studenac, Stega Tisak i Hotel Puntijar. 

