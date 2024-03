U Čakovcu uveli rad nedjeljom za magnet. Ravnatelj za 24sata: Pacijenti su išli privatnicima

Ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, dr. Igor Šegović, donio je odluku prema kojoj će odsad svake nedjelje pacijentima raditi magnetske rezonancije (MR) kako bi skratili liste čekanje za te pretrage koje se najdulje čekaju. Svojom je odlukom utvrdio dodatnu organizaciju rada za djelatnike na Odjelu za radiologiju i ultrazvuk prema kojoj će nedjeljom raditi minimalno osam sati (sukladno kadrovskim mogućnostima može i u duljem trajanju) na MR dijagnostici.

- Dosad smo MR radili šest dana u tjednu, no odsad ćemo ga raditi svih sedam dana. Moj dugoročni cilj je da magnet radi i 12 sati nedjeljom jer je taj uređaj najskuplji kad ne radi, pa onda zbog dugih listi čekanja pacijenti moraju trošiti novac na odlaske u privatne klinike kako bi odradili tu pretragu - objasnio je svoju odluku za 24sata ravnatelj Igor Šegović. S obzirom na nedostatak radiologa zanimalo nas je kako će se organizirati rad tijekom svih sedam dana u tjednu.

- Imamo dvadesetak inženjera radiologije, imamo radiologe i možemo se organizirati. Ljudi će raditi prekovremeno i to će im se platiti, no isto tako važno je da naši djelatnici imaju i vremena za odmor. Sve ćemo uspjeti, dogovorio sam sve s našim inženjerima da rade i nedjeljama. UZV i color doppler već radimo vikendom, stvarno pokušavamo ići na ruku pacijentima da im se dogovori termin u što kraćem roku - kazao nam je.

Čekanje na MR oko 150 dana

Dodaje kako se u njihovoj bolnici na magnet čeka oko 150 dana, ovisno o kojem je organu riječ.

- Ako netko treba magnet glave, ako ima probleme s jakim glavoboljama i smetnjama, ide odmah na MR. Liječnici uvidom u nalaz specijalista pokušavaju ubrzati termine i pomažu pacijentima. Nama je cilj što kraća lista čekanja - kazao je. Radom nedjeljom planiraju obraditi dodatno 60 pacijenata mjesečno, no točne podatke znat će krajem mjeseca.

- Ako netko treba raditi više regija, recimo ako ima tumor, pa treba i magnet trbuha, glave i prsnoga koša, onda ga snimamo dva sata, da ne mora tri puta dolaziti na termine i raditi pojedinačne magnete - napominje ravnatelj te dodaje da će tako olakšati pacijentima. Lani je ta bolnica već uspjela ispuniti neke zadane ciljeve za liste čekanja. U tom vremenu iskorištenost CT uređaja porasla je od 10 do 13% te MR uređaja od 12 do 20%, a liste čekanja od kraja 2023. do sredine veljače 2024. godine dodatno su značajno smanjili. Primjerice UZV-a srca za 40%.

- Reakcije pacijenata najveći su nam motiv i to nas drži zajedno u daljnjoj prilagodbi modela rada - istaknuo je.

150

dana u prosjeku se čeka na magnetsku rezonanciju, ovisno za koji organ

40%

za toliko su do sredine veljače uspjeli smanjiti liste čekanja na UZV srca