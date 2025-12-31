Dječak (12) teško opečen nakon što je njegov vršnjak zapalio madrac u Centru Slava Raškaj

U domu Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj u Zagrebu došlo je do ozbiljnog incidenta u kojem je jedno dijete teško ozlijeđeno nakon što ga je uz pomoć upaljača zapalio drugi štićenik centra.

Do nemilog događaja došlo je u utorak u jutarnjim satima u domskom dijelu centra, gdje dječak (12) navodno zapalio madrac na kojem je spavao njegov vršnjak. Reagirali su ostali štićenici, a ozlijeđeni dječak je zbog opeklina trećeg stupnja na stopalu hitno prevezen u bolnicu gdje je podvrgnut transplantaciji kože. Liječnici očekuju da će se potpuno oporaviti uz očuvanu funkcionalnost ozlijeđenog dijela tijela.

Objavila je to u utorak na Facebooku Daniela Rac Kolarić, majka djevojčice koja u Centru pohađa školu, a događaj je za Jutarnji list potvrdila i ravnateljica Centra Jelena Grabovac.

Ravnateljica centra je pak demantirala dio optužbi i rekla kako ozlijeđeno dijete nije iz odjela gdje je dijete majke koja se požalila na Facebooku, te da je pomoć pružena sukladno protokolu. Također je tvrdila da djelatnici rutinski pregledavaju prostor i da ima dovoljno osoblja.

Incident u Slava Raškaj dodatno je potaknuo ranije kritike prema sustavu skrbi za djecu s teškoćama u razvoju, jer se u zadnjih nekoliko godina centar počeo koristiti i za trajni smještaj štićenika bez prethodnog kapaciteta ili jasnog kadrovskog plana. Ustanova je u izvanrednoj situaciji smjestila i šestogodišnju djevojčicu s autizmom, što je izazvalo dodatne kontroverze oko organizacije i nadzora.