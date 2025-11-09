Obavijesti

DRAMA U PIEROTTIJEVOJ

U Zagrebu napali muškarca i ženu! Nju su teško ozlijedili

Piše HINA,
U Zagrebu napali muškarca i ženu! Nju su teško ozlijedili
Napadnuta žena i muškarac su vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Nepoznati počinitelji su jučer rano ujutro u centru Zagreba u Pierottijevoj ulici napali 34-godišnjakinju i 36-godišnjaka te je žena tom prilikom teže ozlijeđena, izvijestila je zagrebačka policija u nedjelju. Incident se dogodio u 5.45 sati, a prema do sada utvrđenome, u napadu je sudjelovalo više je nepoznatih počinitelja.

Napadnuta žena i muškarac su vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je 34-godišnjakinji teško ozlijeđena noga, dok 36-godišnjak ima lakše ozlijede.

NAPAD U ZAGREBU Napao ženu (49 ) u stanu i teško ju ozlijedio, policija ga traži
Napao ženu (49 ) u stanu i teško ju ozlijedio, policija ga traži

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, navodi se u priopćenju.

