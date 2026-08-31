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U četvrtak uz 24sata darujemo gumicu za brisanje s motivom slatkih životinja ili smajlića

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U četvrtak uz 24sata darujemo gumicu za brisanje s motivom slatkih životinja ili smajlića
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Uz novine 24sata u četvrtak, 3. rujna, na kioscima potraži gumice za svog školarca. Možeš birati između pravokutnih gumica s motivom simpatičnih životinja i okruglih gumica sa smajlićom različitih izraza

Praznici su pri kraju, a školarci se sljedeći tjedan vraćaju u klupe. Djeca trebaju nabaviti razan školski pribor, od bilježnica, olovke, pernice i, naravno gumica za brisanje pogrešaka. Ovaj četvrtak, 3. rujna, sve čitatelje 24sata darujemo veselim gumicama raznoraznih motiva. 

Mališani će moći birati između simpatičnih životinjskih motiva i okruglih smajlić gumica koje dolaze s različitim izrazima lica. Životinjske gumice ukrašene su šarenim i veselim motivima, pa će se lako uklopiti u svaku pernicu i školski pribor. A za djecu koja više vole pokazati raspoloženje, tu su razni smajlići, od veselih osmijeha do ljutkastih izraza i isplaženih jezika.

Osim što izgledaju simpatično, gumice su i koristan školski pribor koji će dobro doći pri pisanju zadaće, crtanju ili učenju. A kada se potkrade pogreška, samo je obriši i pokušaj ponovno.

Zato 3.9. požuri na kiosk i kupi svoj primjerak dnevnih novina 24sata.

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