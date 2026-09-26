U Crnoj Gori uhićeni Rusi s 19 kofera špijunske opreme: U 'šteku' su imali milijun eura

Crnogorska policija pronašla je oko milijun eura i opremu za praćenje i špijuniranje u pretresu više objekata na crnogorskom primorju koje su koristili dvoje ruskih državljana uhićenih prije tri dana u zračnoj luci u Tivtu dok su se pokušavali ukrcati na let za Izrael, pišu u subotu podgoričke Vijesti.

Radi se o ruskim državljanima Aleksandru Mihailoviču Krugljanskom i Aleksandri Krugljanskoj koji su se na let za Tel Aviv pokušali ukrcati s 19 kofera u kojima je bila špijunska oprema, pojašnjava list. Prema istim informacijama, pretresi su obavljeni u petak, a policija je provjeravala objekte u Budvi i Baru.

Državljani Rusije, koji su posjedovali i izraelske putovnice, u koferima koje su pokušali ukrcati u zrakoplov imali su GPS uređaj za praćenje s mikrofonom, profesionalni detektor radijskih signala, nadzorne kamere i opremu za videonadzor, računalne komponente, memorijske uređaje, kabele i drugu elektroniku, a uhićeni su zbog sumnje da su počinili kaznena djela krijumčarenja i pranja novca.

Prema neslužbenim informacijama lista, u više od polovice njihove prtljage nalazila se oprema zbog koje su nadležni posumnjali da bi mogla služiti za praćenje, nadzor, špijuniranje i otkrivanje uređaja za prisluškivanje.

Kako piše taj list, osim navodno špijunske opreme, spakirane u koferima i torbama, policija je od njih oduzela 26.210 eura i 1150 izraelskih šekela, kao i određene lijekove.

Crnogorska policija u priopćenju je potvrdila uhićenje dvoje Rusa te poručila da njezini službenici, u koordinaciji s nadležnim tužiteljem i u bliskoj suradnji s Agencijom za nacionalnu sigurnost (ANB) i drugim subjektima iz sustava sigurnosti i međunarodne obavještajne zajednice, poduzimaju konkretne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti povezanih s osumnjičenim osobama.

"Uprava policije Crne Gore nastavlja odlučne aktivnosti na identifikaciji svih sigurnosnih izazova i prijetnji, s ciljem neutraliziranja djelovanja kriminalnih i interesnih struktura", priopćila je crnogorska policija.

Crnogorska policija sredinom kolovoza u jednoj je kući u Podgorici uhitila 50 stranih državljana i oduzela više od 50.000 eura u gotovini, više od 100 računala i komada računalne opreme, 82 mobilna telefona, od kojih i veći broj telefona s kriptozaštitom, 217 SIM kartica, GPS uređaje s karticama i dron.