Obavijesti

News

Komentari 0
PALI NA AERODROMU

U Crnoj Gori uhićeni Rusi s 19 kofera špijunske opreme: U 'šteku' su imali milijun eura

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
U Crnoj Gori uhićeni Rusi s 19 kofera špijunske opreme: U 'šteku' su imali milijun eura
Foto: AI
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Aleksandar i Aleksandra Krugljanski uhićeni su u zračnoj luci u Tivtu dok su pokušavali otputovati za Izrael. U prtljazi su imali GPS uređaje s mikrofonima, detektore radijskih signala, kamere i drugu opremu za nadzor

Crnogorska policija pronašla je oko milijun eura i opremu za praćenje i špijuniranje u pretresu više objekata na crnogorskom primorju koje su koristili dvoje ruskih državljana uhićenih prije tri dana u zračnoj luci u Tivtu dok su se pokušavali ukrcati na let za Izrael, pišu u subotu podgoričke Vijesti.

Radi se o ruskim državljanima Aleksandru Mihailoviču Krugljanskom i Aleksandri Krugljanskoj koji su se na let za Tel Aviv pokušali ukrcati s 19 kofera u kojima je bila špijunska oprema, pojašnjava list. Prema istim informacijama, pretresi su obavljeni u petak, a policija je provjeravala objekte u Budvi i Baru.

Državljani Rusije, koji su posjedovali i izraelske putovnice, u koferima koje su pokušali ukrcati u zrakoplov imali su GPS uređaj za praćenje s mikrofonom, profesionalni detektor radijskih signala, nadzorne kamere i opremu za videonadzor, računalne komponente, memorijske uređaje, kabele i drugu elektroniku, a uhićeni su zbog sumnje da su počinili kaznena djela krijumčarenja i pranja novca.

Prema neslužbenim informacijama lista, u više od polovice njihove prtljage nalazila se oprema zbog koje su nadležni posumnjali da bi mogla služiti za praćenje, nadzor, špijuniranje i otkrivanje uređaja za prisluškivanje.

Kako piše taj list, osim navodno špijunske opreme, spakirane u koferima i torbama, policija je od njih oduzela 26.210 eura i 1150 izraelskih šekela, kao i određene lijekove.

Crnogorska policija u priopćenju je potvrdila uhićenje dvoje Rusa te poručila da njezini službenici, u koordinaciji s nadležnim tužiteljem i u bliskoj suradnji s Agencijom za nacionalnu sigurnost (ANB) i drugim subjektima iz sustava sigurnosti i međunarodne obavještajne zajednice, poduzimaju konkretne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti povezanih s osumnjičenim osobama.

"Uprava policije Crne Gore nastavlja odlučne aktivnosti na identifikaciji svih sigurnosnih izazova i prijetnji, s ciljem neutraliziranja djelovanja kriminalnih i interesnih struktura", priopćila je crnogorska policija.

Crnogorska policija sredinom kolovoza u jednoj je kući u Podgorici uhitila 50 stranih državljana i oduzela više od 50.000 eura u gotovini, više od 100 računala i komada računalne opreme, 82 mobilna telefona, od kojih i veći broj telefona s kriptozaštitom, 217 SIM kartica, GPS uređaje s karticama i dron.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bjegunac Mamić: Kad sam vidio novi Maksimir, zanijemio sam. Pa to je ruganje zdravoj pameti!
BJEGUNAC U ŠOKU

Bjegunac Mamić: Kad sam vidio novi Maksimir, zanijemio sam. Pa to je ruganje zdravoj pameti!

"Doživio sam šok, ne nalazim rijeci kojima bi opisao to ruganje zdravoj pameti", kaže nam bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić...
Ovo su Eurojackpot rezultati: Dvoje igrača iz Hrvatske ostalo je na koračić od pustih milijuna!
JACKPOT NIJE POGOĐEN

Ovo su Eurojackpot rezultati: Dvoje igrača iz Hrvatske ostalo je na koračić od pustih milijuna!

Četvero igrača imalo je dobitak iz kategorije '5+1', što im je osiguralo po 627.920 eura!
Stiže protokol spasa 24–72–30: 'Kad se procjeni rizik, nema spavanja, vikenda, godišnjeg...'
NOVOST U SOCIJALNOJ SKRBI

Stiže protokol spasa 24–72–30: 'Kad se procjeni rizik, nema spavanja, vikenda, godišnjeg...'

Više se neće čekati tragedije da bi se reagiralo. Hrvatska uvodi novi sustav kontrole i alarme u realnom vremenu. Pilot-projekt u uredima socijalne skrbi počinje u prosincu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026