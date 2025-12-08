U Daruvaru niže cijene vrtića i uvode popuste za više djece

Gradsko vijeće Daruvara donijelo je u ponedjeljak prve izmjene Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika vrtića u cijeni programa dječjih vrtića kojima se snižavaju cijene s dosadašnjih 148 eura za jasličke skupine na 135 eura, a za vrtićke skupine sa 133 eura na 125 eura mjesečno.

Time se od 1. prosinca uvodi i popust za obitelji s više djece u vrtićima pa se za drugo dijete cijena umanjuje 50 posto, dok je za treće i svako sljedeće dijete vrtić besplatan.

Odluka je izmijenjena nakon što su roditelji pokrenuli peticiju protiv poskupljenja koje je na snagu stupilo 1. listopada kada su cijene s dotadašnjih najviše 82,95 eura porasle gotovo dvostruko.

Gradonačelnik Daruvara Damir Lneniček najavio je tada kako će Gradsko vijeće razmotriti mogućnost izmjena, što je na današnjoj sjednici i učinjeno.

Ekonomska cijena smještaja djece u vrtićima porasla je u godinu dana s 300 eura na 496 eura po djetetu zbog povećanja plaća zaposlenih i materijalnih troškova. Razliku između ekonomske cijene i naknade roditelja Grad Daruvar subvencionira iz proračuna.

Broj djece u vrtićima udvostručio se od 2017. godine sa 100 na 200, dok se broj zaposlenika povećao s 20 na 35.