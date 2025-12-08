Obavijesti

News

Komentari 0
KONFERENCIJA ZA NOVINARE

Vukovarski DP: Tražit ćemo očitovanje suda o odluci o ukidanju besplatnih vrtića

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vukovarski DP: Tražit ćemo očitovanje suda o odluci o ukidanju besplatnih vrtića
Vukovar: Dario Tišov o ukidanju besplatnih vrtića u Vukovaru | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ne znam kako bih nazvao taj postupak. Oni dakle odluku o ukidanju besplatnih vrtića stavljaju na sjednicu Gradskog vijeća dok još uvijek traje savjetovanje s javnošću, kaže Dario Tišov

Predsjednik vukovarskog Domovinskog pokreta (DP) Dario Tišov najavio je u ponedjeljak na konferenciji za novinare kako će DP uputiti Visokom upravnom sudu na ocjenu zakonitosti odluku vukovarskih gradskih vlasti o ukidanju besplatnih vrtića u gradu Vukovaru. Kao razlog naveo je nepoštivanje rokova za savjetovanje s javnošću rekavši kako su gradske vlasti odluku o ukidanju besplatnih vrtića u postupak savjetovanja s javnošću pustile 21. kolovoza s rokom od 30 dana da bi se spomenuta odluka našla na sjednici Gradskog vijeća održanog 19. rujna, dan prije isteka zakonskog roka.

"Ne znam kako bih nazvao taj postupak. Oni dakle odluku o ukidanju besplatnih vrtića stavljaju na sjednicu Gradskog vijeća dok još uvijek traje savjetovanje s javnošću i donose većinom glasova da se ukidaju besplatni vrtići", pojasnio je.

ODLUKA Gradonačelnik Vukovara: Besplatni vrtići za svu djecu
Gradonačelnik Vukovara: Besplatni vrtići za svu djecu

"To samo govori da sadašnju gradsku vlast i ne zanima mišljenje građana Vukovara. I ne samo da su ukinuli pravo na besplatne vrtiće nego su za 35,8 posto podigli cijenu vrtića", kazao je Tišov.

Po njegovim riječima, i na osnovu takve, nezakonite odluke gradske vlasti Vukovara započinju s naplatom vrtića korisnicima u gradu Vukovaru.

"Morali smo reagirati jer se zalažemo za poštivanje zakona i zakonskih procedura te se nadamo da će Visoki upravni sud poništiti ovu nezakonitu odluku", poručio je Tišov.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena
DVOSTRUKO UBOJSTVO

Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena

Andreja K. je 2024. prijavila da ju je bivši muž fizički ozlijedio dok su bili u braku. Zbog krivog datuma je sud mogao samo odbaciti prekršajnu prijavu protiv bivšeg supruga, koji sjedi u zatvoru zbog njenog ubojstva
VIDEO Evo tko je tip koji je gazio ruže za ubijene žene na Trgu! Snimili su ga među moliteljima
SKANDAL NA TRGU

VIDEO Evo tko je tip koji je gazio ruže za ubijene žene na Trgu! Snimili su ga među moliteljima

Ruže je tamo postavila umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, a njih 38 simbolizira 38 ubijenih žena u zadnje tri godine. Na snimci se vidi kako muškarac namjerno gazi po ružama
Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio
POKUŠAVA OPRAVDATI KUKAVIČKI ČIN

Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio

Nakon vala osuđujućih reakcija, Kumerle se oglasio videom u kojem pokušava opravdati svoj postupak. Nazvao ga je "spontanim performansom"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025