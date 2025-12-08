Vukovarski DP: Tražit ćemo očitovanje suda o odluci o ukidanju besplatnih vrtića

Predsjednik vukovarskog Domovinskog pokreta (DP) Dario Tišov najavio je u ponedjeljak na konferenciji za novinare kako će DP uputiti Visokom upravnom sudu na ocjenu zakonitosti odluku vukovarskih gradskih vlasti o ukidanju besplatnih vrtića u gradu Vukovaru. Kao razlog naveo je nepoštivanje rokova za savjetovanje s javnošću rekavši kako su gradske vlasti odluku o ukidanju besplatnih vrtića u postupak savjetovanja s javnošću pustile 21. kolovoza s rokom od 30 dana da bi se spomenuta odluka našla na sjednici Gradskog vijeća održanog 19. rujna, dan prije isteka zakonskog roka.

"Ne znam kako bih nazvao taj postupak. Oni dakle odluku o ukidanju besplatnih vrtića stavljaju na sjednicu Gradskog vijeća dok još uvijek traje savjetovanje s javnošću i donose većinom glasova da se ukidaju besplatni vrtići", pojasnio je.

"To samo govori da sadašnju gradsku vlast i ne zanima mišljenje građana Vukovara. I ne samo da su ukinuli pravo na besplatne vrtiće nego su za 35,8 posto podigli cijenu vrtića", kazao je Tišov.

Po njegovim riječima, i na osnovu takve, nezakonite odluke gradske vlasti Vukovara započinju s naplatom vrtića korisnicima u gradu Vukovaru.

"Morali smo reagirati jer se zalažemo za poštivanje zakona i zakonskih procedura te se nadamo da će Visoki upravni sud poništiti ovu nezakonitu odluku", poručio je Tišov.