Obavijesti

News

Komentari 0
U ZEMLJI SINKOPE PLUS+

U Davosu je uskrsnula ideja Pokreta nesvrstanih...

Piše Igor Alborghetti,
Čitanje članka: 1 min
U Davosu je uskrsnula ideja Pokreta nesvrstanih...
Foto: Adrian Wyld/PRESS ASSOCIATION

Kanadski premijer Mark Carney gurnuo je drugu ideju u Davosu: revalorizirao je moderni “treći put” - razvodnjenu verziju Pokreta nesvrstanih

Admiral

Šefu Sjedinjenih Država jednostavno ne može se vjerovati. On je loša investicija. Ne zato što je kao “nekonvencionalan” nego zato što je sebi najvažniji. Ta crta vuče na mojeg narančastog labradoodlea Shlomu. Samo što je ovaj vrlo simpatičan. Trump je jedino dosljedan u jednome: prvi mu je ego i korist. Sve ostalo - savezi, demokracija, Ukrajina, Europa - samo je sako koji mijenja po potrebi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!
SVE JASNO

Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!

Plenković je tijekom rasprave istaknuo da Hrvatska pripada onoj skupini zemalja koje su „jasno proukrajinske po pitanju solidarnosti i podrške
Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio
'PRIZNAJEM, POGRIJEŠIO SAM'

Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio

Državni inspektorat potvrdio, Marko Perković Thompson bespravno gradio u Čavoglavama: 'Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli'
Upali u indijsko veleposlanstvo u Zagrebu. Grlić Radman razgovarao s veleposlanikom
OBJAVILI SNIMKU

Upali u indijsko veleposlanstvo u Zagrebu. Grlić Radman razgovarao s veleposlanikom

Upali su u indijsko veleposlanstvo u Zagrebu i skinuli zastavu Indije te vrata išarali grafitom. Indijsko ministarstvo naglašava da su, prema Bečkoj konvenciji, diplomatski prostori nepovredivi te da moraju biti adekvatno zaštićeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026