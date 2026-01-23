Kanadski premijer Mark Carney gurnuo je drugu ideju u Davosu: revalorizirao je moderni “treći put” - razvodnjenu verziju Pokreta nesvrstanih
U ZEMLJI SINKOPE PLUS+
U Davosu je uskrsnula ideja Pokreta nesvrstanih...
Čitanje članka: 1 min
Šefu Sjedinjenih Država jednostavno ne može se vjerovati. On je loša investicija. Ne zato što je kao “nekonvencionalan” nego zato što je sebi najvažniji. Ta crta vuče na mojeg narančastog labradoodlea Shlomu. Samo što je ovaj vrlo simpatičan. Trump je jedino dosljedan u jednome: prvi mu je ego i korist. Sve ostalo - savezi, demokracija, Ukrajina, Europa - samo je sako koji mijenja po potrebi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku