U Davosu je uskrsnula ideja Pokreta nesvrstanih...

Šefu Sjedinjenih Država jednostavno ne može se vjerovati. On je loša investicija. Ne zato što je kao “nekonvencionalan” nego zato što je sebi najvažniji. Ta crta vuče na mojeg narančastog labradoodlea Shlomu. Samo što je ovaj vrlo simpatičan. Trump je jedino dosljedan u jednome: prvi mu je ego i korist. Sve ostalo - savezi, demokracija, Ukrajina, Europa - samo je sako koji mijenja po potrebi.

