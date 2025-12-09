Obavijesti

U deset mjeseci više kružnih putovanja stranih kruzera

Hrvatskim Jadranom u prvih deset mjeseci 2025. plovila su 92 strana kruzera ili 12 više nego u isto vrijeme 2024., a ostvarili su 715 kružnih putovanja, što je 28 više, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS).

Strani brodovi-kruzeri u Hrvatskoj su, u deset mjeseci 2025., boravili  62 dana više nego 2024., odnosno ukupno 1.624 dana. Pri tome su najviše kružnih putovanja, 222, ostvarili brodovi pod zastavom Malte, te pod zastavom Bahama, njih 150.

Među prvih pet država po broju kružnih putovanja po Jadranu su i brodovi pod zastavama Paname, Norveške i Italije. 

Od ukupnih 715 kružnih putovanja stranih brodova u razdoblju od siječnja do kraja listopada najveći udio od 46,7, odnosno 22 posto ostvaren je u dvije županije - Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj. Strani kruzeri najviše su posjećivali Dubrovnik, Split i Zadar.

Samo u listopadu 2025. kružnih putovanja stranih brodova po Jadranu bilo je 99 ili 16 manje nego u listopadu 2024. Na tim je brodovima u Hrvatsku došlo  oko 32 tisuće putnika manje nego lani, odnosno njih oko 150,5 tisuća.

