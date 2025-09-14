U dolini Neretve: 'Došla je berba, ali berača ni za lijeka...'

Dolina Neretve polako poprima prepoznatljivu žutu boju sve zrelijih mandarina, a svi se pitaju hoće li ih imati tko brati. Osim za berbu, velik broj radnika potreban je i u otkupnim centrima. Stoga je stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje puna oglasa, a radnici se pronalaze na razne načine, preko oglasnika, poznanika, Facebook grupa...

- Otkupni centri puno duže rade, mogu dati bolje uvjete, radi se u zatvorenom. Mi ovisimo o vremenskoj prognozi, ako pada kiša, taj dan nema berbe, a to znači da nema dnevnice. Do sada smo imali bazen ljudi iz Hercegovine, ali i on se polako smanjuje, mladi ljudi odlaze vani, a stariji sve manje mogu raditi - govori nam Pavao Delija, poljoprivrednik iz Opuzena.

Dnevnice za berače su zadnje dvije godine bile 50 eura, a dobili bi i naknadu za prijevoz.

- Sada se spominje povećanje dnevnice, špekulira se o satnici od sedam eura, što je povećanje od oko 10 posto u odnosu na prošlu godinu. Vidjet ćemo što će biti - objašnjava nam i dodaje:

- Kako sada stvari stoje, rod na ranim sortama bi trebao biti dobar, a nešto lošije su rodile kasnije sorte - zadovoljan je Pavao.

Zorica je rana sorta, a berba počinje ovih dana.

- Već je sad slatka i dobra za pojesti. Zapravo nikad ovako rano nije bila ovako slatka. Ja imam samo jedno stablo Zorice, a najviše imam Chahare, Unshia, Saigona i Klementine, ali one se beru tek u studenom i prosincu - tumači nam.

Očekuje da će s berbom početi oko 20. rujna, ali sve ovisi o vremenskoj prognozi i količini sunca bez kojeg plodovi teško zriju.

- Kad plodovi požute, krećemo u akciju. Što se tiče cijena otkupa, ne znamo još točno kakve će one biti. Otkupni centri su zapravo privatne firme koje imaju svoje poslovne politike, pa mi poljoprivrednici na to vrlo malo možemo utjecati - govori te dodaje kako je pozitivna stvar što se sve više poljoprivrednika okreće direktnoj prodaji, ne idu u otkupne centre.

Manje optimističan je poljoprivrednik Ante Sršen koji se mandarinama bavi već više od 20 godina.

- Mislim da se bliži kraj proizvodnji neretvanske mandarine, sve više ljudi odustaje jer je neisplativo. Prepušteni smo sami sebi, poticaji države su sve manji i manji. Zaposlit ću oko 15 berača, svake godine su to isti ljudi, imam kontinuitet, radnici mi vjeruju jer ih nisam nikad iskorištavao već smo mi partneri. Imam pet berača s područja susjednog Metkovića, a ostali su iz BiH. Uz dnevnicu koja će ove godine možda ići i do 60 eura, radnici dobiju putne troškove, a marendu sami ponesu što žele - zaključio je Ante. 