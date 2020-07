U domovima 83 biračka mjesta, određeni posebni birački odbori

<p>U ustanovama socijalne skrbi za nedjeljne su izbore određena 83 biračka mjesta na kojima će moći glasovati birači - korisnici ustanova koji su se registrirali, na predsjedničkim izborima bila su određena 23, a na izborima za Europski parlament 12 mjesta.</p><p><strong>Pogledajte kako su se Pamela Anderson i Jane Fonda umiješale u hrvatsku politiku: </strong></p><p>DIP naglašava da se na tim biračkim mjestima glasuje sukladno njegovoj Tehničkoj uputi posebno pripremljenoj za ustanove i usuglašenoj s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ), radi sprječavanja zaraze koronavirusom.</p><p>Za ta biračka mjesta određeni su posebni birački odbori koji provode izbore samo u toj ustanovi, koji ne smiju napuštati ustanovu, dolaziti u kontakt s osobama izvan nje i moraju se strogo pridržavati propisanih epidemioloških uputa.</p><p>Korisnici ustanova u kojima nema biračkih mjesta mogu glasovati na redovnom biračkom mjestu određenom prema njihovom prebivalištu ili na najbližem redovnom biračkom mjestu kojem pripada adresa sjedišta ustanove u kojoj se nalaze, ako su se privremeno upisali na to mjesto ili su ishodili potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta, pod uvjetom da imaju prebivalište u izbornoj jedinici gdje je sjedište ustanove.</p><p>Glasovati mogu i na posebnom biračkom mjestu za privremeno upisane birače na kojem mogu glasovati samo birači koji glasuju izvan svoje izborne jedinice, a kojem pripada adresa sjedišta ustanove u kojoj se nalaze, ako su se privremeno upisali na to biračko mjesto ili su ishodili potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta, pod uvjetom da birači imaju prebivalište u izbornoj jedinici različitoj od izborne jedinice u kojoj se nalazi sjedište ustanove.</p><p><strong>Zaštita korisnika od zaraze </strong></p><p>DIP ističe da epidemiološke mjere koje su na snazi, a propisao ih je HZJZ i Povjerenstvo ih nije ovlašteno mijenjati, zabranjuju ulaske i izlaske u ustanove. DIP je, uvažavajući te mjere, dao uputu da članovi biračkih odbora s redovnih biračkih mjesta ne odlaze u ustanove radi omogućavanja glasovanja birača jer su u kontaktu s velikim brojem osoba, za razliku od biračkih odbora u ustanovama koji su u kontaktu samo s biračima - korisnicima ustanova.</p><p>DIP napominje kako su u ustanovama u kojima su određena biračka mjesta provedene sve potrebne preregistracije birača korisnika tih ustanova koji žele glasovati na izborima i da su to obavili ravnatelji ustanova.</p><p>Naime, dio birača ima i dalje prebivalište u nekom drugom gradu ili općini i trebalo je obaviti registraciju kako bi na biračkom mjestu u ustanovi glasovali za izbornu jedinicu prema mjestu njihova prebivališta, koja nije nužno ista jedinici u kojoj je sjedište ustanove.</p><p>Dolazak biračkog odbora s biračkog mjesta koje je najbliže sjedištu pojedine ustanove gdje nije određeno biračko mjesto, u pravilu ni na prošlim izborima nije bilo jamac ostvarivanja prava birača - korisnika ustanove, s obzirom da se nisu obavile sve potrebne preregistracije, a taj birački odbor raspolaže glasačkim listićima samo svoje izborne jedinice, navodi DIP.</p><p>Biračka mjesta u ustanovama socijalne skrbi određuje ministar socijalne skrbi.</p>