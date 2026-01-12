U Dubrovniku zabilježena šuga

U Dubrovniku je zabilježeno nekoliko slučajeva svraba (šuge), zbog čega su zdravstveni djelatnici obavijestili dječje vrtiće kako bi se roditelje i javnost upoznalo sa simptomima, načinom prijenosa i mjerama prevencije. Prema dermatologu koji je uputio obavijest, u samim vrtićima zasad nema prijavljenih oboljenja, no upozorenje je izdano jer se bolest lako širi u kolektivima poput vrtića i škola, piše Dubrovački dnevnik.

Podaci Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije pokazuju da se u Hrvatskoj godišnje prijavi manje od tisuću novooboljelih od svraba, dok se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji bilježi između 50 i 100 slučajeva godišnje.

Svrab ili šuga je zarazna kožna bolest uzrokovana grinjem Sarcoptes scabiei var. hominis. Prenosi se dugotrajnijim izravnim kontaktom kože, ali i preko odjeće, posteljine i ručnika zaražene osobe. Bolest se javlja u svim dobnim skupinama, a povećan rizik postoji u većim kolektivima.

Najčešći simptomi su intenzivan svrbež koji se pojačava noću, crvenkasti osip, sitni kanalići na koži te tamne točkaste promjene. Kod djece mogu biti zahvaćeni i glava, lice, dlanovi i tabani, a grebanjem može doći do sekundarne bakterijske infekcije. Kod osoba oslabljenog imuniteta moguć je teži, krustozni oblik bolesti.

Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike, a potvrđuje pronalaskom grinje ili njezinih razvojnih oblika mikroskopskom analizom. Liječenje se provodi lokalnim ili peroralnim lijekovima, a uz terapiju je nužno oprati odjeću, posteljinu i ručnike na visokim temperaturama te istodobno liječiti sve bliske kontakte. Uz pravodobno liječenje, prognoza je kod zdravih osoba dobra.