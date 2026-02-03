U Dugom Selu predstavili novu vatrogasnu garažu: 'Ponosni smo na realizaciju projekta'

Gradonačelnik Grada Dugog Sela Nenad Panian i predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Dugo Selo Nikola Rnjak svečanim su rezanjem vrpce otvorili u petak, 30. siječnja 2026., novu vatrogasnu garažu izgrađenu u dvorištu istočno od postojećeg objekta DVD-a Dugo Selo.

Vrijednost izgrađene garaže predviđene za smještaj četiri vatrogasna vozila na površini od oko 230 kvadratnih metara iznosi 259.000,00 eura bez PDV-a. S dodatnih 51 tisućom eura uloženih u uređenje pristupnog prostora odnosno Vatrogasne ulice i okolnog prostora ukupna investicija iznosi 310.000,00 eura plus PDV što je omogućeno zahvaljujući sredstvima iz proračuna Grada Dugog Sela.

Foto: promo

Gradonačelnik Grada Dugog Sela Nenad Panian istaknuo je kako projekt odgovara razvoju grada jer se povećava broj stanovnika u Dugom Selu, kao i broj novih stambenih i gospodarskih objekata i zbog toga je važno da Grad prepoznaje ulaganje u vatrogastvo kao ulaganje u zaštitu i spašavanje života i imovine svih u Dugom Selu. Povećana ulaganja u vatrogastvo uslijedila su zahvaljujući Vatrogasnoj zajednici i dobrovoljnim vatrogasnim društvima koji imaju projekte, znanje, ljude i volju na čemu im zahvaljujem, naglasio je gradonačelnik Panian i dodao da je Grad tu da im bude potpora zbog čega se i povećavaju ulaganja u vatrogastvo, kako od uređenja samih vatrogasnih domova tako do nabave vozila.

Predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela Nikola Rnjak naglasio je da su ponosni na realizaciju ovog projekta budući da je DVD Dugo Selo nositelj svih operativnih aktivnosti u gradu zbog čega je bilo potrebno osigurati kvalitetne uvjete za smještaj opreme i svih sedam vozila ovog središnjeg vatrogasnog društva. Naime, od navedenih sedam vozila četiri su dosad bila smještena na otvorenom prostoru, a u novoj će garaži biti mjesto i za novo visinsko vozilo koje je naručeno i u izradi je te se očekuje isporuka ove godine.

Foto: promo

Predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dugo Selo Tomislav Šarić zahvalio je Gradu Dugom Selu i Vatrogasnoj zajednici Grada Dugog Sela na prepoznavanju ulaganja u vatrogastvo čime je ovo vatrogasno društvo primitkom nove garaže i smještajem opreme postalo jedno od najopremljenijih u Republici Hrvatskoj.

Svečanosti je nazočio predsjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Stjepan Povrlišek i čestitao svima na ulaganju u izgradnju ovog prostora što je jasan pokazatelj koliko grad ulaže u zaštitu ljudi i imovine te koliko je snažna suradnja između grada i vatrogasaca koja doprinosi i jačanju cijelog županijskog sustava.

Foto: promo

Podsjetimo, Ugovor za izgradnju nove garaže Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dugo Selo potpisan je početkom svibnja 2025. godine s rokom dovršetka radova gradnje od dvanaest mjeseci, no tvrtka Prijatelj gradnja iz Lupoglava izvela je radove kvalitetno i brzo tijekom šest mjeseci.

Svečanosti otvorenja i primopredaje nazočili su članovi i predstavnici šest vatrogasnih društva udruženih u Vatrogasnu zajednicu Grada Dugog Sela te članovi i predstavnici susjednih i prijateljskih vatrogasnih zajednica i društava, kao i župnik Tomislav Kralj iz Župe Uzvišenja Svetog Križa - Lukarišće koji je posvetio novoizgrađeni prostor.