SAD SE NADA DOGOVORU

U Egiptu su započeli pregovori Izraela i Hamasa o kraju rata

Foto: Dawoud Abu Alkas

I Izrael i Hamas podržali su načela navedena u mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa – prekid sukoba te oslobađanje talaca i pristup humanitarne pomoći Gazi. Plan podržavaju i arapske i zapadne države

Delegacije Izraela i Hamasa u ponedjeljak su u Egiptu započele neizravne pregovore za koje se američka vlada nada da će rezultirati krajem rata u Gazi, no na stolu su pitanja sporna dvjema stranama poput potpunog izraelskog povlačenja iz enklave i razoružanja palestinskog pokreta. 

I Izrael i Hamas podržali su načela navedena u mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa – prekid sukoba te oslobađanje talaca i pristup humanitarne pomoći Gazi. Plan podržavaju i arapske i zapadne države.

Trump je pozvao na brze pregovore o konačnom sporazumu, a Washington smatra da dvije strane nisu nikad bile bliže prekidu neprijateljstava. 

„Rečeno mi je da bi prva faza trebala biti dovršena ovaj tjedan, a od svih tražim da DJELUJU BRZO”, napisao je republikanac na društvenim mrežama. 

Obje strane traže pojašnjenje ključnih detalja, pa i o pitanjima na kojima su propadali prethodni pokušaji dogovora. 

Egipatski izvori tvrde da Hamas traži garancije da će se Izrael razoružati jednom kad oni oslobode preostale taoce.  Ekstremistički dio vlade izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, o kojima ovisi njezino ostajanje na vlasti, protive se bilo kakvom prekidu neprijateljstava. 

Trump od Izraela traži da zaustavi bombardiranje Gaze tijekom razgovora. Stanovnici te palestinske enklave Reutersu su prenijeli da je Izrael doista smanjio svoje napade, iako ih nije u potpunosti zaustavio. 

Zdravstvene vlasti u Gazi objavile su da je u napadima u posljednja 24 sata u izraelskim zračnim napadima ubijeno 19 ljudi, što je otprilike trećina prosječnog dnevnog broja poginulih u protekla tri tjedna u kojima Izrael vodi jednu od najvećih ofenziva od početka rata.

Egipatska državna televizija prenosi da su razgovori započeli u crvenomorskom ljetovalištu Šarm El-Šeiku. 

Pregovori su krenuli uoči druge godišnjice krvavog pohoda Hamasa Izraelom u kojem je 7. listopada ubijeno 1,2 tisuće ljudi.

U odgovoru Izraela ubijeno je najmanje 67 tisuća Palestinaca, a palestinska enklava, dom za oko 2,2 milijuna ljudi, u potpunosti je uništena.  

