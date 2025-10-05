Izrael i Hamas dogovaraju kraj rata. Trump: 'Bližimo se kraju 3000 godina stare katastrofe'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da se nada kako će sljedećih dana moći objaviti oslobađanje svih talaca iz Gaze, dok se Izrael i Hamas pripremaju za indirektne pregovore u Egiptu, koji su zakazani za ponedjeljak, o novom američkom planu za okončanje rata, piše AP. Kaže da je poslao izraelsku delegaciju u Egipat da finalizira tehničke detalje te kako je cilj da se pregovori završe u roku nekoliko dana.

Međutim, naglasio je da neće biti potpunog izraelskog povlačenja iz Gaze, što Hamas zahtijeva. Izraelska vojska planira zadržati teritorije koje trenutačno kontrolira.

Hamas je prihvatio dijelove Trumpova mirovnog plana, no nije se izjasnio o zahtjevu za razoružanje. Prema informacijama izvora iz Hamasa, taj zahtjev teško se može ispuniti. Hamas također traži daljnje pregovore. Prema izvorima bliskim Hamasu, islamistička skupina već je planirala poslati delegaciju u Egipat na razgovor o mirovnom planu. Hamas je izjavio da je u osnovi spreman predati sve žive i preminule taoce. No to je uvjetovano puštanjem palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora, kako je navedeno u mirovnom planu, i "osiguravanjem odgovarajućih uvjeta za razmjenu na terenu", iako ti uvjeti nisu dalje precizirani. Trenutno je 48 talaca u rukama islamističkih skupina, a prema izraelskim informacijama 20 talaca je još živo.

Trump: Odmah prestanite s bombardiranjem

Nakon Hamasova djelomičnog prihvaćanja mirovnog plana američki predsjednik Donald Trump pozvao je Izrael da odmah prestane s bombardiranjem Pojasa Gaze kako bi se osiguralo puštanje talaca.

Na svojoj društvenoj mreži Truth Social Trump je objavio da je Izrael pristao na "početnu liniju povlačenja" iz Gaze te da se čeka potvrda Hamasa.

- Nakon pregovora Izrael je pristao na početnu liniju povlačenja koju smo podijelili s Hamasom. Kad Hamas potvrdi, prekid vatre će odmah stupiti na snagu, počet će razmjena talaca i zatvorenika, a mi ćemo stvoriti uvjete za sljedeću fazu povlačenja - istaknuo je Trump. Dodao je kako bi to značilo približavanje "kraju ove 3000 godina stare katastrofe".

Početna linija povlačenja, prema Trumpovoj karti koju je objavio, prikazuje približne izraelske linije kontrole u Pojasu Gaze prije velike ofenzive na grad Gazu, koja je počela prošlog mjeseca. U to vrijeme IDF je držao oko 70 posto teritorija Gaze, što znači da bi IDF nastavio biti prisutan u južnom dijelu Gaze, Rafi i Khan Younisu, te u velikim dijelovima sjevernog dijela Pojasa Gaze, sa svojom tampon zonom u drugim dijelovima teritorija, navodi Times of Israel.