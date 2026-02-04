U mailovima poslanim Epsteinu spominje se i Mia Kovačić. Evo kako je to komentirala

U dokumentima koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, a koji se odnose na pokojnog, osuđivanog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, nalaze se tri e-maila koja mu je u siječnju 2014. godine poslao Boris Nikolić, liječnik i investitor rođen u Hrvatskoj, poznat kao dugogodišnji glavni savjetnik Billa Gatesa za znanost i tehnologiju. Prema dostupnim podacima, postoje indicije da su Nikolić i Epstein tijekom godina razmijenili više od 1000 e-mailova. U tri konkretna e-maila spominju se 43-godišnja televizijska voditeljica i bivša manekenka Mia Kovačić te dvije hrvatske modne agencije.

24sata su voditeljicu kontaktirali za komentar prije objave ovog teksta, ali prvo se zbog smetnji nije moglo čuti ništa, a kasnije se voditeljica nije javljala na pozive. No dala je izjavu za Dnevnik.hr.

- Iz medija sam doznala da se moje ime spominje u e-mailovima iz slučaja Jeffreyja Epsteina. Uopće ne poznajem osobe uključene u taj slučaj, niti sam znala da se moje ime dijeli ili komentira u tuđoj privatnoj korespondenciji - rekla je za Dnevnik.hr Mia Kovačić koja napominje da joj je žao što je niti jedan medij prije objave njezina imena u kontekstu komunikacije trećih osoba s kojima nema nikakve veze nije kontaktirao.

- Na ovaj način nanosi mi se šteta, a ovakve objave ne mogu se smatrati izvještavanjem u javnom interesu i postupanjem medija u dobroj vjeri - zaključila je.

Dana 20. siječnja 2014. u 18:33 sati Nikolić je Epsteinu poslao e-mail naslovljen "a friend of my brother” (prijatelj moga brata). U poruci se nalazila poveznica na članak koji se, prema strukturi internetske adrese, odnosi na sudski spor Mije Kovačić i još jedne osobe. Istoga dana, u 18:52 sati, Nikolić je Epsteinu poslao novi e-mail naslovljen “agency” (agencija). Poruka je sadržavala poveznicu na internetsku stranicu na kojoj se nalazio popis uspješnih hrvatskih manekenki. Uz poveznicu, Nikolić je napisao: “They all look very Croatian. Jan Luc is now opening agency in Croatia” (Sve izgledaju vrlo hrvatski. Jan Luc sada otvara agenciju u Hrvatskoj). Pretpostavlja se da se ime “Jan Luc” odnosi na Jean-Luca Brunela, francuskog modnog agenta i lovca na modele, osnivača međunarodne agencije Karin Models te tvrtke MC2 Model Management, koju je osnovao uz financijsku potporu Jeffreyja Epsteina.

Brunel je s Epsteinom surađivao od ranih 2000-ih do 2015. godine. Bio je osumnjičen za podvođenje, seksualno zlostavljanje i sudjelovanje u trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Francuska policija uhitila ga je krajem 2020. i optužila za silovanje maloljetnika, no prije početka suđenja počinio je samoubojstvo u zatvorskoj ćeliji.

Dana 21. siječnja 2014. godine u 7:34 sati Nikolić je Epsteinu poslao treći e-mail, naslovljen “u Zagrebu”. U poruci su se nalazile poveznice na službenu internetsku stranicu nekih hrvatskih modnih agencija. Uz poveznice je Nikolić napisao: “Upravo sam shvatio da ti ovo nikada nisam poslao. Počeo sam to pisati sinoć. Ovo su agencije ljudi koje poznajem u Zagrebu. Molim te, javi mi ako vidiš neki talent".

Boris Nikolić trenutačno obnaša dužnost izvršnog direktora investicijske tvrtke Biomatics Capital. Široj javnosti postao je poznat kao glavni savjetnik Billa Gatesa za znanost i tehnologiju, u okviru koje je vodio ključne investicijske aktivnosti u sektorima informacijske tehnologije i zdravstva. Tijekom karijere sudjelovao je u razvoju i financiranju niza tvrtki, uključujući Foundation Medicine, ResearchGate, Schrödinger i Nimbus Therapeutics, te je suosnivač više biotehnoloških kompanija.

U dokumentima povezanima s Epsteinom Nikolić se navodi i kao zamjenski izvršitelj Epsteinove ostavine. Nikolić je izjavio da ga je taj podatak šokirao te da ne namjerava preuzeti tu ulogu. Sudski zapisi potvrđuju da je ulogu odbio.

Iako je Nikolićev tim naveo da Nikolić nije bio poslovno vezan uz Epsteina, izvješća navode da su obojica bili klijenti privatnog bankarstva JPMorgan Chasea. Epstein je u toj banci desetljećima imao ulogu posrednika koji dovodi iznimno bogate klijente. Nakon odlaska iz Gatesova kruga, Nikolić je sa značajnim kapitalom postao jedan od novih klijenata. Biomatics Capital bio je među ranim investitorima u tvrtke Editas i eGenesis, povezane s harvardskim genetičarom Georgeom Churchom, čiji je laboratorij Epstein izravno financirao.

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je nove Epsteinove dosjee u skladu sa zakonom izglasanima u studenom, kojim se nalaže objava svih dokumenata povezanih s Epsteinom do 19. prosinca 2025. Ministarstvo je navelo da mora pregledati više od pet milijuna stranica te je zbog toga angažiralo stotine odvjetnika, dok su pojedini članovi Kongresa kritizirali sporost postupka.

Predsjednik Donald Trump, koji je s Epsteinom bio u prijateljskim odnosima tijekom 1990-ih i ranih 2000-ih prije kasnijeg razlaza, protivio se objavi dokumenata, no zakon je usvojen unatoč njegovim prigovorima. Dosad objavljeni dokumenti u velikoj su mjeri redigirani, što je izazvalo nezadovoljstvo dijela zakonodavaca.

Jeffrey Epstein pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji 2019. dok je čekao suđenje zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Njegova smrt službeno je proglašena samoubojstvom.