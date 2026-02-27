U EU došlo 4,2 milijuna ljudi, Hrvatska imala najveći udio muških imigranata u EU...

Obavijesti

Piše Bojana Mrvoš,
Malta je imala najvišu stopu - 60 imigranata na tisuću domicilnih stanovnika, zatim Cipar (42) i Luksemburg (38). Hrvatska je bila na šestom mjestu, sa 18 imigranata na tisuću domicilnih stanovnika

U EU je tijekom 2024. doselilo 4,2 milijuna ljudi iz zemalja koje nisu članice EU, što ne uključuje tražitelje azila niti izbjeglice iz Ukrajine, objavio je Eurostat. Na tisuću stanovnika EU te je godine bilo 9,2 imigranata iz zemalja izvan EU. Malta je imala najvišu stopu - 60 imigranata na tisuću domicilnih stanovnika, zatim Cipar (42) i Luksemburg (38). Hrvatska je bila na šestom mjestu, sa 18 imigranata na tisuću domicilnih stanovnika. S druge strane, najnižu je stopu imigracije imala Slovačka, sa samo jednim imigrantom na tisuću stanovnika, zatim Francuska, Italija i Latvija, Bugarska i Poljska, po šest odnosno osam. 

U gotovo svim zemljama EU, ukupan broj imigranata iz zemalja izvan EU u 2024. je bio veći od broja imigranata iz drugih zemalja EU. Jedini izuzeci bili su Luksemburg, u kojem je  85,5 posto imigranata dolazilo iz drugih zemalja EU, i Rumunjska (56,0%).

Španjolska je imala najveći apsolutni broj imigranata, a Malta najvišu stopu imigracije. Španjolska ih je 2024. imala 1,28 milijuna, nakon nje Njemačka, nešto više od jednog milijuna, Italija (451.600) i Francuska (438. 600). Hrvatska je 2024. imala 70,4 tisuća imigranata, kažu podaci. 

Najveći relativni pad broja imigranata između 2023. i 2024. zabilježen je u Estoniji (-29,4%), Litvi i Latviji (oko 20 posto), a najveći su porasti zabilježeni u Švedskoj (22,9%), Slovačkoj (15,2%) i Grčkoj (11,2%).

Kad se promatra spolna struktura imigranata u zemlje EU u 2024., doselilo je 55 posto muškaraca i 45 posto žena. Zemlja EU s najvećim udjelom muških imigranata bila je Hrvatska (73,6%), a slijede Litva (71,6%) i Rumunjska (64,5%).

Suprotno tome, najveći udio žena među imigrantima zabilježen je u Francuskoj (52,3%), Švedskoj (51,7%) i Češkoj (50,3%).

Imigranti su u prosjeku bili mlađi od rezidentnog stanovništva zemalja EU. Eurostatovi podaci kažu da je 1. siječnja 2025. medijalna starost ukupnog stanovništva EU iznosila 44,9 godina, dok je medijalna starost imigranata u 2024. godini bila 30,2 godine. To znači da je pola ukupnog stanovništva EU bila mlađa od 44,9 godina, a pola starija od toga, dok je kod imigranata pola bilo mlađe od 30,2 godine, a pola starije. 

