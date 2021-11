U Klinici Fran Mihaljević trenutno je u Jedinici intenzivnog liječenja samo jedno slobodno mjesto te još tri mjesta u čitavoj klinici, rekao je to za Novu TV zamjenik ravnateljice Zoran Barušić.

"Ovisno o situaciji tijekom noći, odnosno u slučaju povećanog priljeva bolesnika koji neće moći biti zbrinuti u klinici, dogovarat ćemo se s kolegama iz drugih bolnica u gradu Zagrebu“, rekao je Barušić.

Na pitanje znači li to što je vikend da se očekuje više pacijenata (s obzirom na to da ne rade obiteljski liječnici), zamjenik ravnateljice Klinike dr. Fran Mihaljević odgovorio je kako je uvijek vikendom potencijalno povećan priljev onih kojima je potreban liječnički pregled, a samim time i onih kojima je potrebna bolnička skrb.

U subotu do 19 sati u Klinici Fran Mihaljević bilo je 105 pregleda u Klinici, a od tog broja 70 je odraslih i 35 djece. Hospitalizirano je sedam bolesnika.

"U ovom trenutku imamo šestero hospitalizirane djece, u rasponu dobi od novorođenačke pa do one starije dobi. Nasreću, još uvijek su kliničke slike kod djece blažeg tipa – najvećim dijelom se mogu zbrinjavati i opservirati u kućnim uvjetima, a manji je dio onih koji zahtijevaju bolničko liječenje i to su uglavnom ona djeca koja imaju neki komorbiditet“, kazao je dr. Barušić.

On je naglasio kako su u četvrtom valu pogođenom delta sojem osobito ranjiva skupina trudnice.

"Trenutno su dvije rodilje u našoj klinici ozbiljnog zdravstvenog stanja na ecmo u Jedinici intenzivnog liječenja“, naveo je Zoran Barušić te dodao kako je trenutno prosjek oboljelih u Jedinici intenzivnog liječenja pedesetak godina i gotovo su svi necijepljeni.