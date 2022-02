Državne nekretnine su se oglasile novim opširnim priopćenjem o uređenju stana koji koristi predstojnik ureda Vlade Zvonimir Frka Petešić. U njemu su u biti potvrdili ono što smo dokazali serijom tekstova: da se u uređenje stana od 96,6 četvornih metara krenulo odmah nakon potresa i da je on bio gotov prije ostalih stanova u zgradi u Jurišićevoj 8.

Objavili smo račune

Nakon što su 24sata objavili račune i dokumente i kronološki utvrdili da je stan obnavljan prije ostalih, a njegova sanacija je završena prije nego je zgrada dobila kredit za obnovu, posljednje priopćenje se prilično razlikuje od prvotnih izjava dužnosnika Vlade i samog Zvonimira Frke Petešića s tiskovne konferencije 18. siječnja.

164.000 kuna bez PDV-a

Kao što smo pisali, u stan je ukupno uloženo 205.000 kuna s PDV-om, odnosno oko 164.000 kuna bez PDV-a kroz tri računa. Imali smo račun od 124.000 kuna kojim je počelo "konstruktivno" uređenje stana već 5. svibnja.

Ali zbog navoda iz registra ugovora da je 25. lipnja sklopljen dodatni ugovor, dosad smo mislili da je oko 40.000 kuna uloženo naknadno. Državne nekretnine su sada otkrile da su prvo, dakle, već u travnju potrošile tih 40.000 kuna na prvu sanaciju.

- Za prvi dio hitnih sanacija, bilo je potrebno otući svu lošu žbuku sa zidova i stropova dnevne sobe, hodnika, kuhinje i sanitarnih čvorova, od prašiti površinu, nanijeti impregnaciju, ožbukati veće pukotine, s mrežicom pregletati prvu ruku, fino gletanje, brušenje i bojanje svih površina – navodi se u priopćenju na što je potrošeno prvih 40.000 kuna bez PDV-a.

Nove lampe, posebna boja...

A onda se žurno pristupilo novoj nabavi za kompletnu sanaciju. Prvotno je trebala iznositi skoro 99.000 kuna, ali je poskupjela na 124.000 kuna bez PDV-a. Taj račun smo objavili i vidi se da je Frki Petešiću spušten strop, napravljeno je otucanje žbuke i napravljeno je novo žbukanje, postavljene lampe, bojan stan itd. Sve je bilo gotovo 1. lipnja 2020, navode Državne nekretnine.

Državne nekretnine su inače dale suglasnost na kredit kojim se obnavljalo pročelje 16. lipnja, nakon što su radovi u stanu bili završeni. Po ugovorima koje imamo, tijekom travnja i početkom svibnja ostali stanari su tek tražili ponude i ugovarali hitne popravke poput stubišta i dimnjaka, a to je bilo prije nego je počela obnova njihovih stanova. Sve to je izvodila odvojeno sasvim druga tvrtka. Ostali stanari su se u svoje stanove vratili između studenog i Božića, zavisno o brzini radova.

Evo što su pričali prije mjesec dana

A pogledajmo sada neke izjave iz siječnja.

Frka Petešić je rekao da se u obnovu zgrade krenulo odmah, brzo i to zahvaljujući bračnom paru Ćurić koji je vodio obnovu i uspio ujediniti stanare.

- Oni su 2. travnja imali taj sastanak svih suvlasnika i krenuli su u tu proceduru i nekoliko stanova je već krenulo u obnovu i nakon toga je krenula obnova stana u kojem ja živim. Obnova je u nekoliko stanova krenula prije nego što je krenula u mom stanu. Državne nekretnine su imale svog podizvođača - rekao je Frka Petešić.

Državne nekretnine nisu imale svog podizvođača, nego su krenule u obnovu Frkinog stana prije svih ostalih sa svojim izvođačem.

- Nema obnove preko veze, u zgradi u kojoj su Državne nekretnine vlasnik stana, a kojeg on koristi za službene potrebe dok je na dužnosti, pokrenula se inicijativa i da bi se sve to obnovilo trebala je participirati tvrtka koja je vlasnik stana, a to su Državne nekretnine. Tu nema ni insinuacije da se nešto radi preko reda - rekao je premijer Andrej Plenković.

Pročitajte kako su muljali Plenki, Horvat...

Državne nekretnine su stan sredile prije, a participirale su suglasnošću za kredit u lipnju, kad je stan već potpuno uređen. Kredit je odobren u kolovozu. Također nije istina da je zid u stanu Frke Petešića bio toliko oštećen da je prijetio prolaznicima, te da bi bez tog unutarnjeg uređenja stana bila zaustavljena obnova cijele zgrade. To je pripomoglo, ali nikako nije bio uvjet zbog kojeg bi stajala obnova svega ostalog. Sasvim drugačiji redoslijed događaja od onog koji se odigravao u stvarnosti je iznijela i HDZ-ova ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek koja je bila zgrožena prozivanjem za obnovu prije ostalih.

- Stanari su se složili da idu u obnovu, podigli su kredit i sufinancirali tu obnovu. Suvlasnik jednog od stana u toj zgradi nije gospodin Frka Petešić nego Državne nekretnine i one su kao i svaki suvlasnik sudjelovale u obnovi tog stana. Nisu to pokrenule Državne nekretnine za taj jedan stan, nego su se svi suvlasnici dogovorili da obnavljaju svoju zgradu i u okviru te obnove je obnovljen i taj stan – rekla je ministrica Obuljen Koržinek.

Famozna 'samoobnova'

Tu je i izjava ministra Darka Horvata koji je zadužen za obnovu i koji je također tvrdio da je stan obnovljen nakon što su stanar donijeli odluku o kreditu za koju su dale suglasnost Državne nekretnine.

- Nikakve ekspresne obnove nije bilo. Dogodio se proces samoobnove. Pozivam građane koji su sposobni za to neka se jave. U Jurišićevoj su sustanari sjeli za stol i donijeli odluku i za takvu odluku bila im je potrebna suglasnost Državnih nekretnina. Da je u tom stanu bio netko drugi, postupak bi bio identičan - kazao je ministar Horvat.

I za kraj, Državne nekretnine su se osvrnule i na tvrdnje gospođe koja je također unajmila stan koji je pretvoren u poslovni prostor. Njima je pao strop, uništio opremu, morali uložiti 100.000 kuna svojih kuna da bi mogli nastaviti s radom.

Državne nekretnine nisu htjeli sudjelovati ni s kunom.

Državne nekretnine su se opravdale da su u stan Frke Petešića uložili jer oni koji koriste stan za službene potrebe nemaju obvezu održavanja stana, nego to rade Državne nekretnine. Dok svi ostali imaju obvezu održavanja zakupljenih nekretnina.

Šteta nakon potresa nije redovno održavanje. A posebni apsurd je da su Državne nekretnine spremne potrošiti 205.000 kuna za obnovu stana nekoga tko plaća 484 kuna najma mjesečno, te mu pokriti i pričuvu.

S druge strane, zakupac koji državi svaki mjesec plaća desetke tisuća kuna zakupa, plaća i pričuvu, neće dobiti niti kunu od Državnih nekretnina za štetu koju je uzrokovala viša sila, odnosno potres.

Nego mora potrošiti svoj novac za ulaganje u državnu imovinu.