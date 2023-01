U gorju pada snijeg, bit će ga posvuda! Temperature idu u minus, na snazi upozorenja

Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s oborinama. Na Jadranu povremeno kiša, u unutrašnjosti snijeg, osobito na zapadu, i to ponajprije u gorju, a susnježice i snijega nošenog jakim vjetrom može biti i uz obalu, stoji u prognozi DHMZ-a.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka, na udare i olujna bura, na jugu jako jugo koje će krajem dana okrenuti na buru.

Jutarnje temperature zraka u kopnenoj Hrvatskoj od -4 do 0 °C, u morskoj između 2 i 7 °C, na krajnjem jugu do 9 °C. Najviše dnevne temperature između -1 i 4 °C na kopnu, na većem dijelu Jadrana od 4 do 9 °C, a na krajnjem jugu između 10 i 13 °C.

Vrijeme sutra

Prevladavat će oblačno. U unutrašnjosti povremeno snijeg, češći na istoku i u gorju. Na Jadranu kiša, ali ponegdje i susnježica i snijeg, osobito uz obalu sjevernog i srednjeg dijela te u unutrašnjosti Dalmacije.

Vjetar umjeren, ponegdje i jak sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka, na udare olujna, na sjevernom dijelu i orkanska bura, na južnom Jadranu jako jugo i jugozapadnjak, krajem dana u okretanju na buru. Najniža temperatura između -5 i 0, na Jadranu od 1 do 7 °C. Najviša dnevna uglavnom od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10 °C.

HAK: Budite oprezni, kolnici su skliski

Zbog najavljenog snijega na cestama u Lici i Gorskom kotaru te ponegdje u nizinama očekujemo zimske uvjete vožnje i ograničenja u prometu za pojedine skupine vozila.

Promet će na pojedinim dionicama cesta biti zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila bit će obavezno korištenje zimske opreme.

U priobalju će tijekom dana jačati bura te očekujemo zabrane prometovanja za pojedine skupine vozila na uobičajenim dionicama Jadranske magistrale (DC8) kao i na autocestama A1 i A6 te poteškoće i ograničenja u pomorskom prometu.

