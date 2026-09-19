• Cijene struje i plina sigurne do ožujka • Pakleno ljeto značajno povećalo račune za struju • Nove cijene goriva idući tjedan, bez Vladine intervencije i one će biti rekordne • Što nas čeka?
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U Hormuzu se igraju 'potapanja brodova', a cijene svega rastu: 'Sve ovisi o tome tko 'pobijedi''
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Neslužbene informacije upućuju na to da će idućeg tjedna, ako Vlada ne bude urgirala, poskupjeti sve vrste goriva, pri čemu bi dizel, gorivo na koje "vozi" cijelo gospodarstvo, mogao dosegnuti povijesno visoke razine. Kako je izvijestio RTL, eurosuper će, bez Vladine intervencije, koštati cent više - 1,74 eura, eurodizel bi mogao poskupjeti deset centi, na čak 1,95 eura, a plavi dizel na 1,51 euro, 11 centi više nego sad.
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