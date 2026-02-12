Obavijesti

News

Diljem europe povlače proizvode

U hrani za bebe pronašli toksin

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: profimedia

U hrani su našli cereulid. Izaziva mučnine, povraćanje. Proizvod povlači i RH

Admiral

Nekoliko vrsta proizvoda Aptamil, hrane za novorođenčad, povlači se s tržišta jer je u njima nađen toksin cereulid, izvijestili su iz Državnog inspektorata. Riječ je o toksinu koji stvara bakterija Bacillus cereus.

Ona se detektira prilikom provjere ispravnosti hrane, no u medicinskom kontekstu, odnosno u zdravstvenim ustanovama, potvrđivanje upravo te bakterije i toksina koje proizvodi ne spada u rutinsku dijagnostiku. Rekao nam je to prof. dr. Goran Tešović, pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu.

- Riječ je o bakteriji koju poznajemo godinama i koja je vrlo široko rasprostranjena. Spada u uzročnike trovanja hranom, no u većini slučajeva izaziva blagu kliničku sliku povraćanja, proljeva i slabosti. Dojenčad je svakako skupina pod povećanim rizikom s obzirom na to da ovi simptomi mogu kod njih izazvati dehidraciju - kaže nam prof. dr. Tešović.

Dodaje i da je riječ o bakteriji koja je termostabilna, odnosno visoke temperature neće je uništiti. I u drugim su europskim zemljama imali isti problem te su s tržišta povlačili hranu za novorođenčad u prahu. Upravo je u tome velik dio problema jer ova vrsta bakterije lako preživi u hrani koja je u prahu. Spomenuti simptomi vrtoglavice, slabosti, proljeva i povraćanja nastupaju od 30 minuta do šest sati nakon konzumacije hrane s kojom je u organizam došla bakterija Bacillus cereus, odnosno toksin cereulid. On se često stvara ako je neka hrana bila dugo na sobnoj temperaturi, poput jela od riže, a podgrijavanje u ovom slučaju ne pomaže.

Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) primio je iz više zemalja prijave da je novorođenčad imala navedene simptome nakon konzumiranja hrane za bebe u prahu. No ni u jednom slučaju nije bilo ozbiljnijih posljedica. S hrvatskog tržišta tako je povučeno pet proizvoda Aptamil pronutra 2, dva proizvoda Aptamil pronutra 1 mlijeko za djecu u pakiranju od 800 grama i dva proizvoda Aptamil pronutra 2 od 1,2 kilograma. Proizvodi su iz više lotova i različitih rokova trajanja. U Državnom inspektoratu navode da ti proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Vodičem za mikrobiološke kriterije za hranu. Dobavljač Aptamila je Nutricia Export BV iz Nizozemske, a u Hrvatskoj je distributer tvrtka AWT International d.o.o. iz Zagreba.

ECDC upozorava da djeci nikako ne biste smjeli davati hranu s popisa one koja je povučena s tržišta, a u slučaju dojenčadi koja povraća ili ima proljev nakon konzumiranja problematične hrane trebalo bi obavezno otići liječniku po savjet. Ako su simptomi teži, poput konstantnog povraćanja, i upućuju na moguću dehidraciju djeteta, odmah se treba javiti na hitni prijem. I oni ističu da gastrointestinalni simptomi kod dojenčadi mogu brzo dovesti do komplikacija, bez obzira na temeljni uzrok. 

Komentari
