U Hrvacama se sudarili autobus i auto: Vozača auta prebacili u bolnicu. 10 ozlijeđenih u busu!

U subotu oko 9:15 sati u mjestu Hrvace dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali autobus i osobno vozilo, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska, javlja Dalmacija Danas.

Vozač osobnog automobila ozlijeđen je u nesreći te je prevezen u bolnicu na pružanje liječničke pomoći. Deset osoba iz autobusa lakše je ozlijeđeno. Riječ je uglavnom o udarcima, hematomima i trzajnim ozljedama vrata...

- Zbog očevida i policijskog postupanja promet se na toj dionici odvija naizmjenično jednim prometnim trakom, a policija poziva vozače na strpljenje i oprez pri prolasku mjestom nesreće - piše DD.

Očevid će utvrditi okolnosti nesreće...



