U Hrvatskoj 90 pedofila dobilo je rad za opće dobro: Umjesto u zatvor, šalju ih na rad s djecom!

Čak 90 pedofila u Hrvatskoj u zadnjih 10 godina pušteno je na slobodu, odnosno nisu završili u zatvoru nakon što su pravomoćno osuđeni za spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina, iskorištavanje djece za pornografiju, upoznavanje djece s pornografijom, teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Zatvorsku kaznu hrvatski su im sudovi, kako doznajemo do Ministarstva pravosuđa i uprave, zamijenili radom za opće dobro.

U kaznenoj evidenciji trenutno je evidentirano 1637 počinitelja seksualnih kaznenih djela na štetu djece.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zlostavljali djecu, suci ih poslali da gule krumpire

- Hrvatska probacijska služba u deset godina postojanja primila je 39.654 predmeta, od kojih je 14.768 radova za opće dobro. Počiniteljima seksualnih kaznenih djela na štetu djece (spolna zlouporaba djeteta mlađeg od 15 godina, iskorištavanje djece za pornografiju, upoznavanje djece s pornografijom, teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta) u 90 (0,6 posto ukupno primljenih predmeta rada za opće dobro) predmeta kazna zatvora je zamijenjena radom za opće dobro - stoji u odgovoru Ministarstva pravosuđa i uprave za 24sata.

To što su seksualno zlostavljali djecu, sucima nije bilo dovoljno da ih pošalju u zatvor nego su ih slali guliti krumpire ili, kao u slučaju koji smo otkrili, ravno u udrugu za djecu s posebnim potrebama.

Pedofila poslali da radi u udrugu s djecom

- Ministarstvo pravosuđa i uprave, Sektor za probaciju pokrenuo je interni nadzorni postupak u odnosu na postupanje Probacijskog ureda u Osijeku kod raspoređivanja osuđenika u pravnu osobu, odnosno humanitarnu udrugu, koja pruža potporu djeci s poteškoćama. Naglašavamo da je osuđenik 25. kolovoza 2022. prestao s izvršavanjem poslova u Udruzi. U internom nadzornom postupku utvrdit će se sve okolnosti slučaja te poduzeti propisane mjere - ističu u ministarstvu.

Dodaju kako je u navedenom predmetu osoba uključena u probaciju izvršavala rad za opće dobro na fizičkim poslovima koji uključuju lakše građevinske poslove, održavanje, poljoprivredne poslove, čišćenje i slično.

- To nikako ne uključuje poslove koji se tiču bilo kakvoga kontakta s osobama koje dolaze u Udrugu kao njeni korisnici - navode.

Osobe uključene u probaciju rade pod nadzorom odgovorne osobe u pravnoj osobi. Do sada nije zabilježen slučaj upućivanja osobe osuđene za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, u pravnu osobu koja radi s djecom. Ministarstvo pravosuđa i uprave, Sektor za probaciju i Probacijski ured u Osijeku izražavaju žaljenje zbog propusta u radu te će u narednom razdoblju poduzeti dodatne preventivne mjere unapređenja rada probacijskih ureda kako se ovakvi propusti više ne bi događali - odgovorili su nam.

Imamo registar pedofila, ali nije javan

U Hrvatskoj postoji tzv. registar pedofila, odnosno on se nalazi u Kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa i uprave, kojemu mogu pristupiti samo poslodavci koji namjeravaju zaposliti osobu, ali prije toga moraju dobiti pismenu dozvolu osobe za njenu provjeru nalazi li se u tom registru. Poslodavci mogu, ali i ne moraju, pri zapošljavanju provjeriti je li kandidat u tzv. registru pedofila. Podaci o pedofilima ne čuvaju se trajno, kao u drugim europskim državama, što je za 24sata potvrdila i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

- Zalažemo se godinama da se ti podaci trajno čuvaju. Ako je rad za opće dobro ili jedna godina zatvora, rehabilitacija nastupa nakon šest godina i osoba se smatra neosuđivanom. Ako je dulje u zatvoru, rokovi rehabilitacije su dulji. Ali ništa nije trajno, što je vrlo loše. Uspostavili smo tzv. registar pedofila, ali podatke iz njega mogu tražiti određena tijela, i to samo uz suglasnost osobe za koju se traži provjera. Uvid u registar ne mogu dobiti svi. Imamo situaciju da, kad ne platite pristojbu ili porez, javno su dostupni podaci da ste dužnik. Onaj tko je osuđeni seksualni predator briše se iz evidencije za par godina i tako opet može raditi s djecom - rekla je za 24sata dječja pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević.

Ističe kako se zalaže za poseban propis o zaštiti djece, da se stvori pravna osnova za obveznu provjeru svih osoba koje dolaze u kontakt s djecom.

'Odgojno-obrazovni sustav ima obvezu provjeravanja, no to ne rade svi'

U 2020. je bilo 130.000 zahtjeva za provjeru osoba, no različiti su kriteriji prema kojima pojedini sustavi postavljaju granice za neosuđivanost, netko kaže od početka kaznenog postupka, a neki sustavi, poput dječjih kampova, igraonica, udruga koje organiziraju dječje aktivnosti, nemaju obvezu provjeravanja kriminalne prošlosti osoba koje namjeravaju zaposliti ili će dolaziti u kontakt s djecom. Odgojno-obrazovni sustav ima obvezu provjeravanja, no to ne rade svi. Zato je važno da se donese zakon da svi moraju biti obavezni provjeravati. Danas oni koji to moraju isto ne čine. To bi bilo po uzoru na mnoge europske države koje to imaju. Trebalo bi uspostaviti cjeloviti sustav provjere prikladnosti osoba u svim područjima u kojima se organiziraju aktivnosti s djecom - rekla nam je dječja pravobraniteljica.

Za kraj se dotaknula i izrazito niskih kazni koje se dosuđuju pedofilima.

- Sucima su potrebne edukacije o pravima djece da ona budu iznad prava počinitelja. Imamo blage kazne, koje su poruka žrtvi da je seksualni zločin beznačajan čin koji ne nailazi na snažnu društvenu osudu, time se ponižava žrtva - zaključuje Pirnat Dragičević.

Ovako se dogovara rad za opće dobro

Mjesto izvršavanja rada za opće dobro određuje se, kažu u ministarstvu, u odnosu na osobne prilike, zaposlenje osobe uključene u probaciju i njezine sposobnosti, prirodu kaznenog djela te raspoloživost radnih mjesta u lokalnoj zajednici i konkretne potrebe pravne osobe. Probacijski službenik predstavniku pravne osobe daje okvirne podatke o osobi zbog zaštite njenih osobnih podataka, ali i dogovara pomoćne poslove na kojima će osoba uključena u probaciju raditi tijekom izvršavanja rada za opće dobro.

90

Toliko je pedofila u Hrvatskoj u zadnjih 10 godina pušteno na slobodu

39.654

Hrvatska probacijska služba u deset godina postojanja primila je toliko predmeta

1637

U kaznenoj evidenciji trenutno je evidentirano 1637 počinitelja seksualnih kaznenih djela na štetu djece

6

Nakon samo šest godina pedofili koji su dobili rad za opće dobro ili su bili kratko u zatvoru brišu se iz evidencije

130.000

U 20 godina za 130.000 osoba koje su se zapošljavale provjereno je jesu li u evidenciji pedofila

Provjeravaju li se pedofili prilikom zapošljavanja?

Odgojno-obrazovne institucije poput škola i vrtića dužne su provjeravati jesu li budući zaposlenici u tzv. registru pedofila. Sve ostale institucije za djecu, poput udruga, sportskih škola, igraonica, rođendaonica, organizatora dječjih kampova, nisu dužni provjeravati svoje zaposlenike jesu li u registru pedofila.

Škole i vrtići moraju provjeravati je li netko pedofil. Čine li to?

Sankcije za one koji tu obavezu ne provode ne postoje, pa mnogi to ne čine. Škole i vrtići ne snose odgovornost ako onoga koga planiraju zaposliti ne provjere.

Postoji li registar pedofila u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj postoji tzv. registar pedofila, odnosno on se nalazi u Kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa i uprave.

Tko mu može pristupiti?

Registar pedofila nije javan. Mogu mu pristupiti samo poslodavci koji namjeravaju zaposliti određenu osobu, ali samo pod uvjetom da su prvo dobili pismenu suglasnost te osobe da je smiju provjeriti. Dakle, ako je pedofil pravomoćno osuđen i zaveden u registar, on mora dati dozvolu za svoju provjeru.

Koliko dugo su pravomoćno osuđeni pedofili zavedeni u registar?

Nakon samo šest godina pedofili koji su dobili rad za opće dobro ili su bili kratko u zatvoru brišu se iz evidencije i smatra se da su rehabilitirani. Nakon toga mogu bez ikakvog problema dalje raditi s djecom.

Najčitaniji članci