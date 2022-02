Ujutro duž obale mjestimice umjerena do jaka bura, a popodne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11, na Jadranu između 10 i 15 stupnjeva Celzijusa

U većini krajeva pretežno sunčano, na istoku zemlje te u Dalmaciji promjenjiva naoblaka, a na jugu prijepodne lokalno može pasti i malo kiše, prognoza je za nedjelju Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vjetar na kopnu uglavnom slab, u Slavoniji do umjeren jugoistočni. Ujutro duž obale mjestimice umjerena do jaka bura, a popodne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11, na Jadranu između 10 i 15 stupnjeva Celzijusa.