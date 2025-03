U Hrvatskoj će do kraja godine omogućiti kućnu hemodijalizu

Svjetski dan bubrega pod sloganom “Jesu li tvoji bubrezi ok? Otkrij bolest rano - zaštiti svoje zdravlje!“, obilježen je u petak u Zagrebu gdje je najavljeno uvođenje kućne hemodijalize do kraja godine koja bi trebala doprinijeti boljoj kvaliteti života osoba na dijalizi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:28 MUČE VAS 'ŠLAUFOVI' OKO STRUKA? PIJTE OVA PIĆA I OTOPITE MASTI | Video: 24sata/pixsell

Kronična bubrežna bolest (KBB) prema procjenama pogađa više od 850 milijuna ljudi diljem svijeta, a predviđa se da će do 2040. postati peti vodeći uzrok smrti. Ta bolest, ako nije otkrivena rano, često može dovesti do raznih komplikacija i do rane smrti, rekli su predstavnici Hrvatskog društva za nefrologiju, transplantaciju i dijalizu Hrvatskog liječničkog zbora.

U Hrvatskoj živi oko 300 tisuća osoba oboljelih od kroničnih bubrežnih bolesti, u raznim fazama oboljenja. Prema podacima Hrvatskog registra nadomještanja bubrežne funkcije, u Hrvatskoj godišnje oko 500 novih bolesnika treba dijalizu ili transplantaciju, a oko 4000 kroničnih bolesnika liječi se jednim od oblika nadomjesnog bubrežnog liječenja.

Većina je kliničkih studija i analiza registara bolesnika na nadomjesnoj bubrežnoj terapiji pokazala znatno duže preživljenje bolesnika na kućnoj hemodijalizi u odnosu na bolesnike na bolničkoj hemodijalizi. Uvođenje kućne hemodijalize previđeno Nacionalnim planom razvoja zdravstva od 2021. do 2027.

- Nacionalnim planom razvoja zdravstva od 2021. do 2027. predviđeno je uvođenje kućne hemodijalize i to u okviru specifičnog cilja unapređenja dugotrajne skrbi u Hrvatskoj - rekla je predstavnica Ministarstva zdravstva Ivana Portolan Pajić.

Operativni plan za dugotrajnu skrb koji se odnosi i na kućnu hemodijalizu je finaliziran te će će u suradnji sa stručnjacima biti definirane sve aktivnosti potrebne za implementaciju kućne hemodijalize.

- Prve pacijente na kućnoj hemodijalizi očekujemo krajem 2025. i početkom 2026. godine - rekla je Portolan Pajić.

Ministarstvo zdravstva je, dodala je, već dalo uputu HZZO-u o potrebi stavljanja uređaja za kućnu hemodijalizu na osnovnu listu pomagala kako bi spremno dočekali početak 2026. i mogli tada započeti s kućnom hemodijalizom. Probirom potvrđena pretpostavka da svaki deseti stanovnik boluje od neke bubrežne bolesti

- Bubrežne bolesti u početku nemaju simptome, a kada se pojave vrlo su nespecifični pa treba imati aktivan sustav za rano otkrivanje bubrežne bolesti - rekla je Lada Zibar iz Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju. Dodala je da Društvo već godinama radi na panelu koji provodi zajedno s obiteljskim liječnicima, a kojim je u posljednjih šest mjeseci obuhvaćeno dvije tisuće ordinacija obiteljskih liječnika i oko deset tisuća pacijenata, kojima se radi probir na bubrežnu bolest.

Otkriven je pritom veliki broj bolesnika što je, kaže, u skladu s pretpostavkom da otprilike svaki deseti stanovnik Hrvatske boluje od neke bubrežne bolesti.

- Provjerava se mokraća i analizira se krv, mjeri se tlak i onda na temelju postojećeg sustava liječnici znaju kako postupiti i koga uputiti nefrologu na daljinu obradu - kazala je Zibar.

Organizatori su pozvali starije od 50 godina koji imaju povišen tlak, šećer, prekomjernu težinu, puše ili imaju bubrežne bolesti u obitelji da se obrate svom obiteljskom liječniku.